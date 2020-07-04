Bursa'da 2. kattan düşen 7 yaşındaki çocuğun burnu bile kanamadı Düştüğü yerden kalkarak yürüyerek eve çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Emirgan Sokak'ta meydana gelen olayda 2. katın balkonunda düşen 7 yaşındaki kız çocuğunun burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Mahmudiye Mahallesi Emirgan Sokak'ta meydana geldi. 7 yaşındaki Ayşe Nur Ü. balkonda oyun oynadığı sırada iddiaya göre dengesini kaybedince 2. kattan aşağı düştü. Düşen talihsiz çocuk yerden kalkıp evine geldi. Çocuklarını karşısında gören aile biranda şok oldu. Ailesine düştüğünü söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler küçük kıza müdahale ederek ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Küçük Ayşe'nin durumunun iyi olduğu, olayla ilgi soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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