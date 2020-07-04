Düğün çekimine giden damat, kazada yaralandı

<br>Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada düğün için fotoğraf çekimine giden damat ile birlikte 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, Manastır Gül Caddesi'nde meydana geldi. Müslüm Erdoğan yönetimindeki 44 NY 010 plakalı otomobil, Kumla yönüne giderken sollama yapınca, karşı yönden gelen Onur Turan yönetimindeki 16 NJU 77 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan ve akşam gerçekleşecek düğünü için fotoğraf çekimine giden damat Mehmet Özkınacı ve yanındaki arkadaşı Mehmet Kılıç ile ticari araçta bulunan Onur Turan ve Erkan Hacıoğlu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.<br>Kazanın ardından Gemlik-Armutlu yolunda aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-07-04 15:13:18<br>

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