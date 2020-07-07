Bursa'da terör operasyonu: 8 gözaltı

<br>Derya EVREN /BURSA, (DHA)-BURSA'da, jandarmanın düzenlediği terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, çok sayıda örgütsel doküman ile tarihi eser ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK, KCK, TKP-ML ve DHKP-C silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Merkez ilçeler Osmangazi ve Yıldırım ile Kestel, Gemlik ve Yenişehir´de yapılan operasyonlarda, E.T., R.Ö., A.Y., E.A., Y.P., B.A., M.N., ve M.A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, örgütsel dokümanlar ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN<br>2020-07-07 11:25:19<br>
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