Bursa'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beklenen yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar ise saniye saniye böyle görüntülendi.

İnegöl’de beklenen sağanak yağış gece saatlerinden itibaren şiddetini göstermeye başladı. Sağanak ile başlayan şimşekler İnegöl’ü aydınlattı. Çakan şimşeklerin etrafı aydınlatması, korku dolu anlar yaşatırken o anlar ise kameralara yansıdı. Çakan şimşek görüntüleri görsel şölen oluştururken, İlçede eşsiz manzaralar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.