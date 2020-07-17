Bakan Akar ve Varank, 'Yerli Otomobil Fabrikası' alanında incelemelerde bulundu



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği fabrika alanında incelemede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Temmuz'da temel atma programı gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği fabrika alanında incelemede bulundu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Askeri Hara bölgesinin içinde yer alacak olan fabrika alanında, incelemelerde bulunan Bakanlara AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Zafer Işık da eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-07-17 23:09:33



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