İznik'te sazlık alanda yangın

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),(DHA) -BURSA´nın İznik ilçesinde, sazlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almaya çalışyor.

İznik ilçesi Çakırca Mahallesi´ndeki sazlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ancak rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevler kontrol altına alınamadı.

Yerleşim alanına 100 metre mesafede olan, yaklaşık 10 dönümlük alandaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-07-24 15:37:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.