Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

İHA

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat keskin, karaciğerin gizli düşmanı hepatit B ve C olduğunu söyledi.

Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat keskin, karaciğerin gizli düşmanı hepatit B ve C olduğunu söyledi.
Karaciğerin gizli düşmanları olan hepatit virüsleri hakkında farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek için 28 Temmuz gününün Dünya Hepatit Günü olarak kutlandığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat keskin, karaciğer iltihabına yol açan başlıca hepatit çeşitleri hepatit A, B, C, D ve E olduğunu söyledi. Keskin, "Hepatit A ve E kronik karaciğer hastalığı yapmaz iken, hepatit B, C ve D siroz, karaciğer kanseri ve ölüme yol açabiliyor. Dünyada yaklaşık 325 milyon insan hepatit B ve C ile enfekte olup her yıl 1.3 milyon insan bu iki virüs yüzünden hayatını kaybetmektedir. İşin ilginç ve kötü yanı hepatit B virüsü taşıyanların sadece yüzde 10, hepatit C virüsü taşıyanların da sadece yüzde 19'u hepatit olduklarını bilmektedirler. Türkiye'de ise yaklaşık 23 milyon hepatit B, 500 bin hepatit C hastası olduğu tahmin edilmektedir. Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerini almak, steril edilmemiş malzemelerin kullanıldığı cerrahi veya diş ile ilgili girişimler, steril edilmemiş malzemelerle yapılan dövme, piercing, akapunktur gibi işlemler, traş bıçağı, diş fırçası gibi kişiye özel eşyaların ortak kullanılması, korunmasız cinsel ilişki ve doğum sırasında veya sonrasında anneden bebeğe geçiş Hepatit B ve C’ nin başlıca bulaş yollarıdır. Bu sene Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), özellikle Hepatit B’ li annelerden bebeğe bulaşmayı önlemek üzerine yoğunlaşmış ve ‘Hepatit özgür gelecek’ sloganı ile bu konuyu ele almıştır" dedi.
Hepatit C’ nin aşısı olmayıp, hepatit B hastalığından korunmanın en iyi yolunun ise aşılanma olduğunu belirten Keskin, "Aşı dışında bulaş yollarının bilinmesi ve bu konuda toplumun daha fazla bilgi sahibi olması da büyük önem arz etmektedir. Hastalık genellikle pek fazla belirti göstermez iken çoğu zaman başka sebeplerle yapılan tetkikler sırasında tesadüfen teşhis konulur. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, hafif bulantı, bazen karın ağrısı, ilerleyen dönemlerde gözler ve idrarda sarılık gibi şikayetlere sebep olabilir. Özellikle ailesinde hepatit B ve C bulunan kişilerin bu virüsler için tetkik yaptırması ve eğer hepatit B’ ye karşı koruyuculuğu yok ise aşılanması gerekir. Günümüzde her iki virüsün yapmış olduğu hastalığa karşı oldukça etkili ve güvenli tedavi seçenekleri bulunmakta olup hepatit C için yeni geliştirilen ilaçlarla yaklaşık 36 aylık tedavi ile yüzde 99’a varan oranda tamamen hastalıktan kurtulmak mümkündür. Hepatit B tedavisinde ise uzun süreli sadece günde bir kez kullanılan ilaçlarla hastalık kontrol altında tutulabilir. Karaciğer testleri normal ve kanda üreyen virüs düzeyi çok az olan hepatit B taşıyıcıları denilen hasta grubunda en sık yapılan hata, hastalık herhangi bir ağrı, sızı, belirti vermediği için düzenli doktor kontrolünü bırakmasıdır. Sinsi ve yavaş seyreden bu hastalık grubunda maalesef hastaların büyük kısmı karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri olarak doktora başvurmaktadır. Bu sebeple bu gizli düşmanlara karşı bilinçli olmak, bulaş yolları ve korunma konusunda toplumun farkındalığını artırmak, hepatit B aşı programlarına uymak sadece sağlık kuruluşlarının değil tüm toplumsal örgütlerinin önemli bir görevidir" diye uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 kişiyi bıçaklayarak kaçmaya çalıştı, terminalde yakalandı
YEREL HABERLER 2 kişiyi bıçaklayarak kaçmaya çalıştı, terminalde ...
Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı
Atapark’ta kaçağa geçit yok
YEREL HABERLER Atapark’ta kaçağa geçit yok
İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok Araç almak isteyenler 'otomobil değil sanki uçak pazarı' diye isyan etti Oto pazarı ikinci el otomobille doldu taştı, yüksek fiyatlardan vatandaş araç alamıyor
YEREL HABERLER İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok Araç ...
Genç kızın doğum günü hediyesi yavru köpeği çalan hırsız güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Genç kızın doğum günü hediyesi yavru köpeği çalan ...
Sağlıklı tatilin adresi, Bursa
YEREL HABERLER Sağlıklı tatilin adresi, Bursa
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, kanala böyle uçtu
YEREL HABERLER Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, kanala ...
Bursa'da 9 katlı binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem oldu sandı Bursa'da korku dolu anlar Kolonu patlayan 9 katlı bina boşaltıldı Kolonu patlayan bina havadan böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da 9 katlı binanın kolonu patladı, vatandaşlar ...
Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın: "Bu yıl kurban sıkıntısı yaşanmayacak"
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın: "Bu yıl ...
'Übü Hep Übü' ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER 'Übü Hep Übü' ayakta alkışlandı
CHP'li meclis üyesine sert tepki Taban, "İnegöl’ün neyini görmüş? hemen İnegöl halkından özür dilemeli"
YEREL HABERLER CHP'li meclis üyesine sert tepki Taban, "İnegöl’ün ...
Doğumda oluşan varisler için altın öğütler
YEREL HABERLER Doğumda oluşan varisler için altın öğütler
3 saatlik sel ve dolunun zararı 227 milyon lira oldu Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu, 22 Haziran’da sel ve dolu felaketinin vurduğu köylerde inceleme yaptı Bir günlük sel ve dolu felaketinden 4 bin 500 çiftçi etkilendi, 227 milyon 361 liralık zarar meydana geldi
YEREL HABERLER 3 saatlik sel ve dolunun zararı 227 milyon lira ...
Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor
Otel müşterisini taciz etti, tazminatsız kovuldu
YEREL HABERLER Otel müşterisini taciz etti, tazminatsız kovuldu
Gökdelenlerin gölgesinde ok atıyorlar
YEREL HABERLER Gökdelenlerin gölgesinde ok atıyorlar
Cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı tutuklandı
İznik Gölü'nde kaybolan babanın ardından 16 yaşındaki yeğeninde cansiz bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan babanın ardından 16 yaşındaki ...
İznik Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu 36 yaşındaki babanın cesedinin bulunmasının ardından 16 yaşındaki yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de ...
İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si boğuldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si boğuldu/ Ek ...
İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si boğuldu (2)
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si boğuldu (2)
Nurullah İvak Atmalar Kupası heyecanı Bursa'da başladı
YEREL HABERLER Nurullah İvak Atmalar Kupası heyecanı Bursa'da ...
İznik Gölü'nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan babanın cansız bedenine ...
İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si kurtarıldı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X