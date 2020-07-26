Bursa'daki tekstil fabrikası yangını kentin birçok noktasından görüldü Tekstil fabrikasındaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki tekstil fabrikası yangını kentin birçok noktasından görüldü Tekstil fabrikasındaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

İHA

Bursa'da tekstil fabrikasının çatısında çıkan ve şehrin birçok noktasından görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'daki tekstil fabrikası yangını kentin birçok noktasından görüldü Tekstil fabrikasındaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

Bursa'da tekstil fabrikasının çatısında çıkan ve şehrin birçok noktasından görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Dumlupınar Mahallesi 1. Çiğdem Sokakta bulunan bir tekstil fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede büyürken dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri fabrikada bulunan çalışanları tahliye ederken çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikanın çatısından çıkan dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale etti. 9 itfaiye aracı ve 25 itfaiye erinin müdahalesinin ardından yangın 30 dakikada kontrol alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını ...
Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı
YEREL HABERLER Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı
Fabrika çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Fabrika çatısında çıkan yangın söndürüldü
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı, ...
Maskeli ve eldivenli hırsız kameraya takıldı
YEREL HABERLER Maskeli ve eldivenli hırsız kameraya takıldı
Korona virüs çıkan apartmana şeritli karantina
YEREL HABERLER Korona virüs çıkan apartmana şeritli karantina
Bursa'da sıcağı gören korona virüsü unutup, sahilleri tıklım tıklım doldurdu
YEREL HABERLER Bursa'da sıcağı gören korona virüsü unutup, sahilleri ...
Üniversite adaylarına 'Yıldırım' tavsiyeler
YEREL HABERLER Üniversite adaylarına 'Yıldırım' tavsiyeler
Gemlik'te bayram hazırlıkları tamam
YEREL HABERLER Gemlik'te bayram hazırlıkları tamam
Sel mağdurlarının mobilya ve beyaz eşyaları yenilendi
YEREL HABERLER Sel mağdurlarının mobilya ve beyaz eşyaları yenilendi
Alkollü eğlence kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Müzikler eşliğinde böyle eğlendikten sonra öldürüldü
YEREL HABERLER Alkollü eğlence kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Müzikler ...
Yalnız yaşayan adam evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam evde ölü bulundu
Kükürtlü’de dönüşümün ilk adımı atıldı Dündar: “Kükürtlü’nün değişime ihtiyacı vardı”
YEREL HABERLER Kükürtlü’de dönüşümün ilk adımı atıldı Dündar: ...
Uyarılara rağmen kurallara uyulmuyor: Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı
YEREL HABERLER Uyarılara rağmen kurallara uyulmuyor: Virüs olsaydı ...
2 kişiyi bıçaklayarak kaçmaya çalıştı, terminalde yakalandı
YEREL HABERLER 2 kişiyi bıçaklayarak kaçmaya çalıştı, terminalde ...
Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı
Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın
YEREL HABERLER Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın
Atapark’ta kaçağa geçit yok
YEREL HABERLER Atapark’ta kaçağa geçit yok
İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok Araç almak isteyenler 'otomobil değil sanki uçak pazarı' diye isyan etti Oto pazarı ikinci el otomobille doldu taştı, yüksek fiyatlardan vatandaş araç alamıyor
YEREL HABERLER İkinci el oto pazarında müşteri çok alıcı yok Araç ...
Genç kızın doğum günü hediyesi yavru köpeği çalan hırsız güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Genç kızın doğum günü hediyesi yavru köpeği çalan ...
Sağlıklı tatilin adresi, Bursa
YEREL HABERLER Sağlıklı tatilin adresi, Bursa
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, kanala böyle uçtu
YEREL HABERLER Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, kanala ...
Bursa'da 9 katlı binanın kolonu patladı, vatandaşlar deprem oldu sandı Bursa'da korku dolu anlar Kolonu patlayan 9 katlı bina boşaltıldı Kolonu patlayan bina havadan böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da 9 katlı binanın kolonu patladı, vatandaşlar ...
Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın: "Bu yıl kurban sıkıntısı yaşanmayacak"
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın: "Bu yıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X