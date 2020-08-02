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(Özel) 23 yaşında ama, yeni doğmuş bebek gibi Denizde boğulan genç adam kalp masajıyla hayata geri döndü, ancak gözlerini yeniden açtığında gördüğü her şey yabancıydı Tek hayali futbolcu olmak olan Fatih Alver, 4 yıldır yatağa bağlı yaşıyor Aile oğullarının yeniden sağlığına kavuşabilmesi için yardım bekliyor

İHA

Bursa'da, 3 yıl önce denizde boğulan, ancak duran kalbi yeniden çalıştırılan üniversite öğrencisinin annesi, çocuğunun sağlığına kavuşarak tekrar anne diyebilmesi için yardım bekliyor.

(Özel) 23 yaşında ama, yeni doğmuş bebek gibi Denizde boğulan genç adam kalp masajıyla hayata geri döndü, ancak gözlerini yeniden açtığında gördüğü her şey yabancıydı Tek hayali futbolcu olmak olan Fatih Alver, 4 yıldır yatağa bağlı yaşıyor Aile oğullarının yeniden sağlığına kavuşabilmesi için yardım bekliyor

Bursa’da, 3 yıl önce denizde boğulan, ancak duran kalbi yeniden çalıştırılan üniversite öğrencisinin annesi, çocuğunun sağlığına kavuşarak tekrar anne diyebilmesi için yardım bekliyor.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatih Alver, 3 sene önce arkadaşlarıyla Gemlik ilçesine giderek denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Alver, çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı. Ancak boğulma esnasında nefessiz kaldığı için kalbi duran genç adam, hastanede yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü. Fakat kalbi durduğu için beynine oksijen gitmeyen üniversite öğrencisi felç oldu. 4 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından evine getirilen Alver, yatağa bağlı şekilde yaşarken, fizik tedavi görmeye başladı.

İki senedir fizik tedavi gördü, ancak ailenin artık maddi gücü kalmadı
Denizde boğulduktan sonra felç kalan ve yatağa bağlı halde yaşadıkları çocuklarını tedavi ettiren Alver ailesi, bir yandan çocuklarına bakarken, bir yandan da maddi sıkıntılarını halletmeye çalıştı. Yatağından kalkamayan Fatih için eve fizik tedavi uzmanları getiren aile, ellerine geçen bütün parayı Fatih’in sağlığına harcadı. Ancak daha fazla maddi imkansızlıklarla boğuşamayan Alver ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşması için yetkililer ve yardımseverlerden yardım bekliyor.

3 sene önce yaşanan olayın ardından oğlu Fatih’in felçli kaldığını söyleyen baba Murat Alver, “Oğlum 2016 yılında arkadaşlarıyla denize gitti. Orada ayağına kramp girmiş ve denizde boğulmuş. Denizden çıkarttıklarında kalbi durmuş, daha sonra hastanede kalbini tekrar çalıştırmışlar. Hastanede 15 gün makineye bağlı yaşadı, oğluma yaşamaz dediler, ama hayata tutunabildi. 4 ay yoğun bakımda enfeksiyon tedavisi gördü” diye konuştu.

“Hedefi büyük takımlarda oynamaktı”
Fatih’in üniversite ikinci sınıfta okuduğunu ve aynı zamanda amatör futbolcu olduğunu söyleyen baba, “Yolspor’da 5 sene futbol oynadı, Bursa’da çeşitli futbol takımlarında oynadı. Hedefi büyük takımlarda oynamaktı. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesinde elektrik teknisyenliği 2’inci sınıf öğrencisiydi. Hayalleri de, okulları da yarım kaldı. Oğlumun sağlığına kavuşmasını, yeniden yürümesini, askere gitmesini istiyorum. En azından kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini istiyorum. Oğlumun sesini özledim. Yetkililerden yardım istiyorum, bize yardım etsinler, çocuğumu sağlıklı görebilmem için bana yardım etsinler” ifadelerinde bulundu.

“Oğlumun eskiden olduğu gibi bana anne diyebilmesini, yürüyebilmesini istiyorum”
4 senedir hastalıkla uğraştıklarını ve yatalak oğlunun bakımıyla ilgilendiğini belirten anne Cevriye Alver , “4 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaptık, fakat fizik tedavisine yetişemiyoruz. 4 senede bizim maddî gücümüz kalmadı, inşallah eski sağlığını tekrar kazanır. Oğlumun eskiden olduğu gibi bana 'Annem' diyebilmesini, yürüyebilmesini istiyorum. Üniversite okuyan çocuğum, birden yataktan çıkamaz hale geldi. Evladım burada ayağa kalkamadan yatarken, ben 5 dakika dışarı çıkamıyorum, içim rahat etmiyor. Eski resimlerini gördükçe üzülüyorum. 4 sene geçti hâlâ bir sonuç alamadık. İnşallah bir hayırsever bize yardım eder de Fatih sağlığına kavuşur. Fatih’in ayakları yere basıyor, ama kuvvetli fizik tedavisi olması gerekiyor. Ankara GATA’da da fizik tedavi varmış, ama oraya da götüremedik. Orada bir tedavi görse oğlum sağlığına kavuşabilir. Oğlumun çok hayali vardı. 19 yaşında yatağa düşmesi çok kötü. İnşallah birileri bize yardım eder de Fatih sağlığına kavuşur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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