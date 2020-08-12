Hipertansiyon kontrolünde yapılması gerekenler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hipertansiyon kontrolünde yapılması gerekenler

İHA

Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Özbek, hipertansiyon konusunda yapılması gereken kuralları açıkladı.

Hipertansiyon kontrolünde yapılması gerekenler

Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Özbek, hipertansiyon konusunda yapılması gereken kuralları açıkladı.
Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Özbek'in yaptığı açıklamada, "Hipertansiyon kısaca yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) anlamına gelir. Kanı kalpten dokulara taşıyan damarların (atardamar) basıncı; hastaya ait özellikler (yaş, cinsiyet, ırk gibi), fiziksel durumdan (istirahat, efor gibi) ve ruhsal durumdan (stres, sevinç vs) etkilenen bir ölçüm değeridir. Normal kan basıncı değeri istirahat halindeki normal bir yetişkinde kabaca 120/80 mmHg’dır (milimetre cıva). Kan basıncının uyku sırasında düşük, duygu yoğunluğu fazla olan durumlarda yüksek olması kaçınılmazdır. Yine basitçe atardamar kan basıncı devamlı olarak 140/90 mmHg üzerinde seyrediyorsa, hipertansiyon söz konusudur. Hipertansiyon gelecekte kalp damar hastası olup olmayacağımızı, kalp krizi veya felç geçirip geçirmeyeceğimizi belirleyen en önemli göstergelerden biridir. Doğru şekilde tansiyon ölçümleri yapılıp, teşhis konduktan sonra uygun bir tedavi ve yaşam tarzı değişikliği ile artan kan basıncı düşürülebilir, kalp ve dolaşım sistemi ile nörolojik sistem üzerindeki hastalık yükü azaltılabilir" dedi.

Doğru tansiyon ölçümü
Dr. Aysun Özbek, şu bilgileri verdi:
"Sabah ilk idrar yapıldıktan sonra aç karna, rahat bir koltukta dinlenmiş olarak (en az 5 dakika oturup) ölçüm yapılmalıdır. Ölçüm esnasında bacaklar sarkık olmalıdır. Yine akşam yemeği öncesi de ölçüm yapılarak toplam günde en azından 2 kez ölçüm yapılması faydalı olacaktır. Normalde tansiyon, sağ kolumuzda, sola göre daha yüksektir. Dolayısıyla normalde sağ koldan takip yaparız. Ancak sağ kola giden damarlarda daralma olan kişilerde sağda düşük, sol kolda daha yüksek kan basıncı olabilir. Bu durumda sol koldan da ölçüm yapmak gerekir. İki kolunuz arasındaki kan basıncı değerleri 10 mmHg üzerindeyse doktorunuza başvurun, sigara içiyorsanız hemen bırakın, boyunuza göre ideal kilonuza inin, kolesterol ve şeker yüksekliği açısından temkinli olun ve bitkisel besinlerden zengin, az tuzlu bir diyet yapın.
Sağlıklı ve dengeli beslenme ve düzenli egzersizin yanı sıra stres kontrolü gibi faktörler, tansiyon ölçüm değerlerinin yükselmesini engeller. Bazı hastalar için ise tüm bunlara ek olarak doktor kontrolünde yapılan ilaç tedavisi ile kan basıncı değerleri kontrol altına alınabilir."
Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Özbek tansiyonu kontrol altına almak için vücut ağırlığının kontrol altında tutulması ve fiziksel aktivitenin arttırılmasını, günlük sodyum miktarının günde < 6 g tuz(NaCl) (< 2. 4 g Na) ile sınırlanmasını, böbrek yetmezliği gelişmemiş bireylerde potasyum alımının arttırılmasını, psikososyal stresin azaltılması gerektiğini ifade etti.
Özbek son olarak, "Yapılabilecek en önemli korunma faktörü ise koruyucu kimyasalların dolayısıyla tuz miktarının çok fazla olduğu paketlenmiş gıda malzemeleri ve işlenmiş yiyeceklerden uzak durmak. Sonuçta ne yiyorsak oyuz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da halaylı asker eğlencesi düzenleyen baba ve oğluna para cezası
YEREL HABERLER Bursa'da halaylı asker eğlencesi düzenleyen baba ve ...
Daha önce hiç görülmediler Dünyada en nadir görülen kedi ırkları Bursa'ya geliyor
YEREL HABERLER Daha önce hiç görülmediler Dünyada en nadir görülen ...
Bursa Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek Mikromekaniğe makro destek
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesinden eğitime ...
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hastane yatırımları devam ediyor Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve hastane çalışanları yaşam alanı yenilendi
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hastane yatırımları ...
Bursa'da korona ile mücadele aralıksız sürüyor Mustafakemalpaşa'da korona ile mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Bursa'da korona ile mücadele aralıksız ...
Dedektif gibi iz sürdü, arabasına çarpan aracı buldu
YEREL HABERLER Dedektif gibi iz sürdü, arabasına çarpan aracı buldu
Mustafakemalpaşa'da korona ile mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da korona ile mücadele aralıksız ...
Uludağ’da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi Ayı gören 2 kişinin ilginç diyaloğu kameraya yansıdı "Yaklaşma arabaya saldırır ha"
YEREL HABERLER Uludağ’da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken ...
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Yolda buldukları dövizin sahibini arıyorlar
YEREL HABERLER Yolda buldukları dövizin sahibini arıyorlar
Bağ evindeki yangın ormanlık alana sıçradı
YEREL HABERLER Bağ evindeki yangın ormanlık alana sıçradı
Ormana sıçrayan yangın havadan müdahale ile söndürüldü
YEREL HABERLER Ormana sıçrayan yangın havadan müdahale ile ...
Bursaspor'da sportif direktörlüğe Mustafa Gönden getirildi
YEREL HABERLER Bursaspor'da sportif direktörlüğe Mustafa Gönden ...
Çifte cinayetin tanığı konuştu Bursa'da telefon bayisindeki çifte cinayette tanık, sanığı görmediğini söyledi
YEREL HABERLER Çifte cinayetin tanığı konuştu Bursa'da telefon ...
Elektrikli bisikletli çiftin bebekleriyle tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletli çiftin bebekleriyle tehlikeli ...
BUTGEM’de internet gazeteciliği eğitimleri başladı
YEREL HABERLER BUTGEM’de internet gazeteciliği eğitimleri başladı
Memur adaylarına ücretsiz KPSS eğitimi
YEREL HABERLER Memur adaylarına ücretsiz KPSS eğitimi
Yıldırım Belediyesi’nin çevre politikası tescillendi
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nin çevre politikası tescillendi
Karacabey Belediyesi üniversite tercihlerinde öğrencilerin yanında Üniversite Tercih tırı Karacabey’e geliyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi üniversite tercihlerinde ...
Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği, alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul ...
Bursaspor sezonu yarın açıyor
YEREL HABERLER Bursaspor sezonu yarın açıyor
Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor
Kestel Belediye Başkanı Tanır’dan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kestel Belediye Başkanı Tanır’dan korona virüs ...
Yolda buldukları 20 bin TL değerindeki dövizin sahibini arıyorlar
YEREL HABERLER Yolda buldukları 20 bin TL değerindeki dövizin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X