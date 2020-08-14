Mustafakemalpaşalı çiftçinin yüzü yeni gelir kaynaklarıyla gülecek

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçe çiftçisine ciddi katma değer sağlayacak destekleyici projelerle yüzleri güldürecek.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçede tarımda yeni gelir kaynakları ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaparak araştırmalarını sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilçede hem önder, hem de bilinçli çiftçi tarifine uyan belediye meclis üyesi ve tarım komisyonu üyesi Zahir Ferik’in Adaköy Mahallesinde ürettiği salçalık domates, kapya biberi, California wonder biberi ve karpuz tarlalarına ziyarette bulundu. Üretimi yapılan salçalık domatesin dekar başına beklenenin üstünde olduğunu kaydeden Erol Pektez, “Verimin 1415 ton olması ilçe domates üreticilerine de örnek oluşturacak bir gelişme olarak göze çarpıyor. Üreticimiz gerekli ilgi, alakayı gösterdiğinde domateste verim ve kaliteyi yakalamanın hayal olmadığını en canlı örneği ile görüyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Erol Pektez, “California wonder biberi de Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce uzun süredir üzerinde araştırma yaptığımız diğer bir ürünümüzdür. Tarımda yeni pazarların oluşturulmasında çalışmalarımız devam ediyor. Toprak ve iklim koşullarına uygun geliri yüksek alternatif ürün araştırmalarıyla çiftçimizin yüzü gülecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.