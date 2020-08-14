Mustafakemalpaşalı çiftçinin yüzü yeni gelir kaynaklarıyla gülecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafakemalpaşalı çiftçinin yüzü yeni gelir kaynaklarıyla gülecek

İHA

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçe çiftçisine ciddi katma değer sağlayacak destekleyici projelerle yüzleri güldürecek.

Mustafakemalpaşalı çiftçinin yüzü yeni gelir kaynaklarıyla gülecek

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçe çiftçisine ciddi katma değer sağlayacak destekleyici projelerle yüzleri güldürecek.
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçede tarımda yeni gelir kaynakları ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaparak araştırmalarını sürdürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilçede hem önder, hem de bilinçli çiftçi tarifine uyan belediye meclis üyesi ve tarım komisyonu üyesi Zahir Ferik’in Adaköy Mahallesinde ürettiği salçalık domates, kapya biberi, California wonder biberi ve karpuz tarlalarına ziyarette bulundu. Üretimi yapılan salçalık domatesin dekar başına beklenenin üstünde olduğunu kaydeden Erol Pektez, “Verimin 1415 ton olması ilçe domates üreticilerine de örnek oluşturacak bir gelişme olarak göze çarpıyor. Üreticimiz gerekli ilgi, alakayı gösterdiğinde domateste verim ve kaliteyi yakalamanın hayal olmadığını en canlı örneği ile görüyoruz” dedi.
Başkan Yardımcısı Erol Pektez, “California wonder biberi de Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzce uzun süredir üzerinde araştırma yaptığımız diğer bir ürünümüzdür. Tarımda yeni pazarların oluşturulmasında çalışmalarımız devam ediyor. Toprak ve iklim koşullarına uygun geliri yüksek alternatif ürün araştırmalarıyla çiftçimizin yüzü gülecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı Fren yerine gaza bastı, bisiklet sürücüsünü 40 metre arabanın üzerinde götürdü
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı Fren yerine gaza ...
Bacanak cinayetinde 3 tutuklama Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgada baba ve 2 oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Bacanak cinayetinde 3 tutuklama Bursa'da bir kişinin ...
Abdülhamid Han'ın yadigârı saat yenilendi Osmanlı’nın döneminin en önemli saatinin bakımı yapıldı
YEREL HABERLER Abdülhamid Han'ın yadigârı saat yenilendi Osmanlı’nın ...
Aktaş Holding’den yalıtım sektöründe bir ilk daha AK-İZO, yalıtım sektörüne ‘renk’ kattı
YEREL HABERLER Aktaş Holding’den yalıtım sektöründe bir ilk ...
Sanayiciyi pandemi durduramadı DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Sanayici üretmekten vazgeçmedi”
YEREL HABERLER Sanayiciyi pandemi durduramadı DOSABSİAD Başkanı ...
Ebelikte sanal gerçeklik dönemi
YEREL HABERLER Ebelikte sanal gerçeklik dönemi
Vali Yardımcısı Kılıç’tan Başkan Erdem’e ziyaret
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Kılıç’tan Başkan Erdem’e ziyaret
Türkiye’de uzaktan eğitim veren ilk karikatür atölyesi sergi açtı
YEREL HABERLER Türkiye’de uzaktan eğitim veren ilk karikatür ...
Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı’nda transfer tamam
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı’nda transfer ...
Dönüşümün fitili ateşlendi
YEREL HABERLER Dönüşümün fitili ateşlendi
Yediği meyvenin parasını ağaca astı Bursalı çiftçi bahçesinde bulduğu notu okuyunca büyük mutluluk yaşadı
YEREL HABERLER Yediği meyvenin parasını ağaca astı Bursalı çiftçi ...
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Hareket halindeyken yangın çıkan kamyonet, kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Hareket halindeyken yangın çıkan kamyonet, ...
TOKİ’den ‘Mevlana’ desteği
YEREL HABERLER TOKİ’den ‘Mevlana’ desteği
Osmanlı’nın ilk başşehrinde yardımlar gizlilik içinde dağıtılıyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ilk başşehrinde yardımlar gizlilik içinde ...
Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı: "Koronavirüs ile yaşamayı öğrenmeliyiz"
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı: "Koronavirüs ile ...
Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor
Yollara kalite, ulaşıma konfor
YEREL HABERLER Yollara kalite, ulaşıma konfor
Sabah işe gidenler görünce şok oldu Bursa’da balkonuna kendisini asan şahsı görenler büyük korku yaşadı
YEREL HABERLER Sabah işe gidenler görünce şok oldu Bursa’da ...
Osmangazi’de Kaldırımlar Hem Güzel Hem Güvenli
YEREL HABERLER Osmangazi’de Kaldırımlar Hem Güzel Hem Güvenli
Modern barınak Türkiye’ye örnek oluyor
YEREL HABERLER Modern barınak Türkiye’ye örnek oluyor
Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyada PKK/KCK propagandasına 8 gözaltı
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını ...
Sosyal medyada PKK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyada PKK propagandası yapan 8 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X