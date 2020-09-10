Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 kilo metamfetamin Bursa'da 40 bin kişinin hayatı böyle kurtuldu

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Bursa emniyeti tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise 10 kilogram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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