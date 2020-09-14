Bursaspor’un acı kaybı

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Bursaspor’da 19661978 yılları arasında tam 12 yıl forma giyen efsane kaleci Osman Uçaner vefat etti.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “19661978 yılları arasında 12 yıl boyunca formamızı terleten, eski kalecimiz Osman Uçaner'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Osman Uçaner'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

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