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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey Belediyespor voleybolda iddialı

DHA

Karacabey Belediyespor voleybolda iddialı


Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - Karacabey Belediyespor, futbolda olduğu kadar voleybol takımıyla da yeni sezona iddialı hazırlanıyor.
Bu sezon, TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 1. Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Karacabey Belediyespor, 11 isme imza attırarak transfer çalışmalarını tamamladı. Karacabey iç transferde, geçtiğimiz yıl takımda yer alan Asef Çelik, Ozan Aşar, Mehmet Güleç, Özkan Bilici ve Serkan Demir ile 1 yıllığına sözleşme yeniledi.
Dış transferde ise Galatasaray altyapısında voleybol hayatına başlayan ve 2019-2020 sezonunda Malatya Büyükşehir Belediyespor forması giyen 2.07 boyundaki pasör Gökay Sertel ile 1 yıllık anlaşmaya varılırken, Furkan Baba, Tolga Coşkunlar, Kubilay Balcı, İhsan Parıldar ve Ufuk Minici de kadroya katıldı.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Karacabey Belediyespor'un bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan ve A Milli Takım'da da forma giyen Ufuk Minici, voleybola 14 yaşında Arkas Spor'da başladı. 20 Ocak 1991 doğumlu olan 2.02 boyundaki oyuncu, 2011-2012 ve 2015-2016 sezonunda Bornova Anadolu Lisesi'nde kiralık olarak forma giydi. 2016-2017 sezonunu Maliye Piyango'da geçiren Minici, ardından Galatasaray HDI Sigorta'ya transfer oldu.
Geçen sezonu TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde tamamlayan Ufuk Minici'nin kariyerinde Yıldızlar Türkiye şampiyonluğu (2007-2008-2009), Gençler Türkiye şampiyonluğu (2008-2009-2010), Yıldızlar Balkan Şampiyonası ikinciliği (2008-2009), Gençler Balkan Şampiyonası üçüncülüğü (2009-2010), A Milli Takım'da ise Avrupa Ligi üçüncülüğü (2010) bulunuyor.
"KARACABEY'İ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"
Yeni transferlerin camiaya hayırlı olması dileklerini ileten antrenör Mustafa Cengiz, geçtiğimiz yıllardaki gibi yine iddialı bir ekip kurduklarını belirtirken, "Transferlerimiz her 2 taraf için de hayırlı olsun. İnşallah Karacabey Belediyespor'umuz bu sene de Karacabeylilerin yüzünü güldürecek. Hedefimiz ilk etapta play-off. Kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
BAŞKAN ÖZKAN'DAN DESTEK ÇAĞRISI
Karacabey Belediyespor'a yeni sezonda başarılar dileyen Belediye Başkanı Ali Özkan ise "2. ligde zorlu bir gruptayız ancak takımımıza inancımız tam. Geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan takımımızın, bu sezonda da Karacabey'i gururlandıracak başarıla imza atacağına yürekten inanıyorum. Karacabey'imiz özellikle son yıllarda, her alanda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de pek çok atılıma sahne oluyor. Göreve geldiğimizde Karacabey'deki lisanslı sporcu sayısı 300 civarıydı. Spora yönelik desteklerimiz sayesinde bu sayı, günümüzde 8 binlere yükselmiş durumda. Bu anlamda bizler, sportif kent hedefimiz doğrultusunda spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm taraftarlarımızı Karacabey Belediyespor'umuzu desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.
Karacabey Belediyespor, 11 Ekim Pazar günü Karacabey Atatürk Spor Salonu'nda Manisa ekibi Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2020-09-16 14:07:39

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