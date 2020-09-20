Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

İHA

Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Bursa’da bir otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında İznikYenişehir yolu Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden İznik istikametine giden A.K.H idaresindeki 16 F 8485 plakalı otomobil, yerlerin yağışlı ve kaygan olması sonucu duramayarak önündeki M.O. kontrolündeki 16 JRR 13 plakalı tıra çarptı. Kazada A.K.H isimli sürücü ile araçta bulunan F.H, M.H, V.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiyi darp eden, daha sonra araca koyup kaçıran 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi ...
Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç çarptı; darp anları kamerada (2)
YEREL HABERLER Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç ...
Başkan Yılmaz, esnafın yanında
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, esnafın yanında
Bursaspor sezonun ilk iznini yapıyor
YEREL HABERLER Bursaspor sezonun ilk iznini yapıyor
Eski Bursa adım adım ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Eski Bursa adım adım ortaya çıkıyor
Bursasporlu futbolcular galibiyeti kutluyor
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular galibiyeti kutluyor
Esgin'den domates üreticisine bir müjde daha
YEREL HABERLER Esgin'den domates üreticisine bir müjde daha
Ailesi, 2 yaşındaki Gökçe´ye çarpıp kaçan sürücünün bulunmasını istiyor
YEREL HABERLER Ailesi, 2 yaşındaki Gökçe´ye çarpıp kaçan sürücünün ...
Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç çarptı; darp anları kamerada - Yeniden
YEREL HABERLER Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç ...
Minik öğrenciler için ilk ders zili çalıyor
YEREL HABERLER Minik öğrenciler için ilk ders zili çalıyor
Nilüfer asfaltta hedefi aştı
YEREL HABERLER Nilüfer asfaltta hedefi aştı
Bursa Hayvanat Bahçesi’nde devekuşu yavrusu sevinci yaşanıyor
YEREL HABERLER Bursa Hayvanat Bahçesi’nde devekuşu yavrusu sevinci ...
Köy okullarına kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Köy okullarına kırtasiye desteği
Sedat Dursun’dan kafa karıştıran mesaj
YEREL HABERLER Sedat Dursun’dan kafa karıştıran mesaj
Aboneliği devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı Boşalttığınız binanın elektrik aboneliğini devredin
YEREL HABERLER Aboneliği devretmedi, 8 yıl sonra şok ...
Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı Düğün yapacaklar sahte altın takılara büyük rağbet gösteriyor
YEREL HABERLER Altına zam geldi, sahte bilezik satışları ...
Bursa’nın barajlarında alarm.. 3 aylık su kaldı Bursa barajlarında alarm
YEREL HABERLER Bursa’nın barajlarında alarm.. 3 aylık su kaldı Bursa ...
Vekil Mesten dağ yollarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vekil Mesten dağ yollarında incelemelerde bulundu
İlk önce dövdüler, sonra kaçırdı...O anlar kamerada Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden yerden yere vurdu araca koyup kaçırdı o anlar kameralara yansıdı Alacaklı olduğu adamı önce yerden yere vurarak dövdü, kaçırdı, adam seyir halindeki araçtan kurtulmak için atladı başka aracın altında kaldı
YEREL HABERLER İlk önce dövdüler, sonra kaçırdı...O anlar ...
Büyükorhan meydan projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Büyükorhan meydan projesi tamamlandı
Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç çarptı; darp anları kamerada
YEREL HABERLER Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç ...
Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0
YEREL HABERLER Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 3 - Bursa ...
Bursaspor’da şok istifa
YEREL HABERLER Bursaspor’da şok istifa
İnegöl Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-0
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X