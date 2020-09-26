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Yaşam koçu Bedia Kahya Kılıç, Theta Healing yöntemini anlattı “ Theta Healing yöntemi ile şifa bulmak mümkün”

İHA

Yaşam koçu Bedia Kahya Kılıç, Theta Healing yöntemini anlattı “ Theta Healing yöntemi ile şifa bulmak mümkün”

Fiziksel, psikolojik ve ruhsal şifayı; odaklanmış dua ile sağlayan meditasyonel bir süreç olarak yorumladığı Theta Healing yöntemini seminerler ile dinleyicilere aktaran Yaşam Koçu Bedia Kahya Kılıç, bu yöntem ile kişinin kendi kendini nasıl şifalandırabileceğini anlatı.
Theta Healing hakkında bilgiler veren Bedia Kahya Kılıç “Theta Healing ile 4 yıl önce merak edip aldığım, Vianna Stibal’ın Theta Healing isimli kitabı sayesinde tanıştım. Ancak konunun tamamen ilgimi çekmesi, bu yöntemi uygulayan birinden seans almamla başladı. Theta Healing’i “Yaradan aracılığıyla fiziksel, psikolojik ve ruhsal şifayı; odaklanmış dua ile sağlayan meditasyonel bir süreç” olarak tanımlayabiliriz. Beynin yaydığı alfa, teta ve delta dalgalarını artık herkes biliyor. Bu dalgalardan beta özellikle tehlike anlarında ya da dikkat gerektiren durumlarda panik, stres, korku ve endişe duyguları ile ortaya çıkıyor. Alfa, uykuya geçiş anı ile uyanık olduğumuz an arasında ortaya çıkan beyin dalgasıdır. Teta dalgası ise ruhsal boyuttaki aktiviteleri temsil eder. Theta Healing yöntemi ile yapılan meditasyonlar sayesinde bu beyin dalgalarının durumuna geçilmektedir” dedi.

“Yaradan’dan neyi, nasıl isteyeceğimizi öğreniyoruz”
Bedia Kahya Kılıç, Endüstri Mühendisi olduktan sonra üzerine MBA yaparak eğitimini tamamladıktan sonra ilgi alanında olan yaşam koçluğu ve doğal tedavi yöntemleri konusunda eğitimler aldı. Theta Healing yöntemi uygulayıcısı da olan Bedia Kahya Kılıç, “Uyguladığımız yöntem sayesinde bilinçli tekniklerle çok sayıda bilgiyi kısa sürede öğrenmek mümkündür. Özellikle alfa beyin dalgası durumundaki meditasyonlarda 21 gün tekrarlama ile yapılan olumlamalarda şifalanma ve zihinde canlandırma etkisi görülmektedir. Teta beyin dalgasına geçerek Yaradan’dan neyi, nasıl isteyeceğimizi öğreniyoruz. Bu şekilde alfa dalgasında 21 gün tekrarlayarak gerçekleştirdiğimiz durumları theta dalgasında iken anda gerçekleştirebiliyoruz. Bu yöntem sayesinde kişisel potansiyelinizi aktive ederek, kişisel hedeflerinize ve yaşam amacınıza ulaşabilirsiniz” açıklamalarında bulundu.
Kılıç, bütünleyici şifa alanında olan homeopati, kristal taşlarla şifa, radyestezi, sayılarla şifa gibi doğal tedavi yöntemleri ve enerjisel şifa teknikleri ile ilgilenmekte ve bu yöntemler konusunda sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerine bilgiler vermektedir.

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