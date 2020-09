Başkan Matlı: "Gıdanı koru, sofrana sahip çık"

Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın israf edildiğini belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, ‘Gıdanı Koru’ kampanyası ile bu kayıpların önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim (TOBB) Kurulu Üyesi Özer Matlı, gıda israfı sorununa dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ilan edilen, ‘Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. FAO verilerine bakıldığında, dünyada her yıl yaklaşık 400 milyar dolar değerindeki gıdanın kayba uğradığını, bu gıdaları üretebilmek için ise 1,5 milyar ton sera gazının atmosfere salındığını ifade eden Başkan Özer Matlı, örgütün bu soruna dikkat çekmek için bu yıl ilk defa 29 Eylül’ü Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü ilan ettiğini hatırlattı. Gıda kaybı ve israfının, dünyanın savaşlar ve salgın hastalıklardan sonra karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike olduğuna dikkat çeken Başkan Matlı, “Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde 3 milyar kişi sağlıklı gıdaya erişemezken, her 9 kişiden 1’i yatağına aç girmek zorunda kalıyor. Oysa dünyada üretilen gıdanın 3’te 1’ine denk gelen 1,3 milyar ton gıda ise çöpe gidiyor. Daha derinden baktığımızda, bu yaygın açlığın sebebinin üretimdeki yetersizlikten çok, dağıtımdaki adaletsizlikten kaynaklandığını görüyoruz” dedi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye’deki gıda kaybı ve israfın boyutlarının da ciddi seviyelerde olduğunu söyledi. Gıda kaybının, ürünün hasat edilmesinden perakende sürecine kadar giden süreçte, gıda israfının ise tüketim süreciyle birlikte yaşandığına dikkat çeken Başkan Matlı, “Ülkemizde günlük ortalama 4,9 milyon ekmek israf ediliyor. Üretilen sebze ve meyvenin yarısı, maalesef tüketilmeden heba oluyor. Hizmet sektöründe işletme başına yılda 4,2 ton gıda israf edilirken, yurt genelinde israf edilen gıdanın miktarı ise yıllık 18,8 milyon ton seviyesinde. Bu kaybın bütçesi ise yıllık ortalama 500 milyar liraya denk gelirken, bu da milli gelirin yüzde 15’ine tekabül ediyor. Oysa kayıpların yalnızca yüzde 2’sini bile önleyebilsek, 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim miktarını karşılayabilmemiz mümkün” diye konuştu.

Tüm dünyayı sarsan Covid19 salgınının, gıda arz güvenliği ve israf kavramlarının ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini vurgulayan Başkan Özer Matlı, israf edilen gıdaların miktarını azaltmak için tüm gıda zinciri boyunca verimli çözümler üretilmesi ve toplumun bu konuda çok daha duyarlı davranması gerektiğini ifade etti.

Bu noktada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO ortaklığında gerçekleştirilen ‘Gıdanı KoruSofrana Sahip Çık’ kampanyasının önemine dikkat çeken Başkan Matlı, “İsraf edilen gıdanın yüzde 60’ının yeniden kazanılabileceği düşünüldüğünde, dünyada rol model olacak bu kampanya ile ülkemizdeki gıda kaybı ve israfının büyük oranda önüne geçilebilecektir. Bu kapsamda, başta Bursa Ticaret Borsası olarak bu kampanyanın hızla yaygınlaşması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bununla birlikte, ülkemizde ‘gıda okuryazarlığı’ kavramını da toplumun geneline yaydığımız takdirde hem gıda kaybı ve israfının önüne geçebilir hem de geleceğimize sahip çıkabiliriz” dedi.

