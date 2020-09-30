Bursaspor 15 gün ek süre aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor 15 gün ek süre aldı

İHA

Bursaspor 15 gün ek süre aldı

Puan silme cezasının bugün uygulanmaması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Bursaspor, 15 gün ek süre aldı.
Ulusal Kulüp Lisansı alamayan Bursaspor'a 3 puan cezası uygulanmaması için verilen süre bugün sona erdi.
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda 30 Eylül'de dolan Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresini 15 Ekim'e kadar uzattı.
3 puanın silinmesi ve transfer tahtasının kapanmasına neden olan 26 dosya ile ilgili yoğun görüşmeler ve yeni yapılandırmalar gerçekleştiren yönetimin elinde 9 dosya kaldı.
Güney Amerika'daki muhataplara ulaşmadaki sorunlar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Bursaspor 15 gün ek süre aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da, servis minibüsünün kadına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bursa'da, servis minibüsünün kadına çarptığı kaza anı ...
Liseli İskender´in ölümüne sebep olan şoföre 6 yıl hapis ve tahliye
YEREL HABERLER Liseli İskender´in ölümüne sebep olan şoföre 6 yıl ...
Bursaspor’da tempo arttı
YEREL HABERLER Bursaspor’da tempo arttı
Kahreden karar... Lise öğrencisinin ölümüne sebep olan servis şoförüne 6 yıl hapis
YEREL HABERLER Kahreden karar... Lise öğrencisinin ölümüne sebep ...
Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yapmış (2)
YEREL HABERLER Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi ...
Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "'Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi
YEREL HABERLER Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "'Babanı ...
Minibüsün çarptığı kız böyle fırladı Koşarken minibüs çarptı, 2 metre ileriye fırladı, ayağa kalkıp koşmaya devam etti
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı kız böyle fırladı Koşarken minibüs ...
Osmangazi’den Azerbaycan’a bayraklı destek
YEREL HABERLER Osmangazi’den Azerbaycan’a bayraklı destek
İkna odaları tekrar geri geldi Staj için gitti, duyduklarına inanamadı Bursa’da staj için fabrikaya giden tesettürlü öğrenci, eşarbının çıkarılması için ikna edilmeye çalışıldı
YEREL HABERLER İkna odaları tekrar geri geldi Staj için gitti, ...
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’den Serdar Özkan açıklaması
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’den Serdar ...
Mustafa Er: Takımda özgüven eksikliği var
YEREL HABERLER Mustafa Er: Takımda özgüven eksikliği var
Bursa’da ulaşımda tedbirli dönem
YEREL HABERLER Bursa’da ulaşımda tedbirli dönem
Karacabey Belediyesi’nden süpürgecilere destek
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden süpürgecilere destek
Gemlik Belediyesi’nden âfet mağduru üreticiye destek
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden âfet mağduru üreticiye destek
Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi Survivor Seda'nın babası yapmış
YEREL HABERLER Eşinin sokak ortasında vurduğu kadına, ilk müdahaleyi ...
Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden öğrencilere destek
Uluslararası lise ilk mezunlarını verdi Dündar: “Dünyaya barışı getirecek nesil yetiştiriyoruz” 4 yabancı öğrenci Türkçe öğretmenliğini kazandı
YEREL HABERLER Uluslararası lise ilk mezunlarını verdi Dündar: ...
Zabıtadan nefes kesen başı boş at operasyonu Kaçak barakalar yıkıldı
YEREL HABERLER Zabıtadan nefes kesen başı boş at operasyonu Kaçak ...
Halk sağlığı için iş birliği mesajı
YEREL HABERLER Halk sağlığı için iş birliği mesajı
Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde final
YEREL HABERLER Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde final
Kestel Belediyesi de katı atık bedeli almayacak
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi de katı atık bedeli almayacak
Eşine sokak ortasında kurşun yağdıran zanlının kendi kafasına da sıktığı ortaya çıktı Eşini vurduktan sonra intihar etmeye kalkışan zanlı silah tutukluk yapınca hayatta kaldı
YEREL HABERLER Eşine sokak ortasında kurşun yağdıran zanlının kendi ...
Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi hazır
YEREL HABERLER Diş Hekimliği Fakültesi binasının mimarî projesi ...
Kestel Belediyesi katı atık bedeli almayacak
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi katı atık bedeli almayacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X