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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumalıkızık daha da değerlenecek

İHA

Cumalıkızık daha da değerlenecek

Bursa Turizm Platformu Üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin turizm potansiyelini arttıracak projeleri bir bir hayata geçirerek Yıldırım’ın turizm pastasındaki payını artıracaklarını söyledi.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve ilçenin en önemli değerleri arasında bulunan Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı Cumalıkızık, Bursa Turizm Platformu toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Platform Koordinatörü Murat Saraçoğlu ve platform üyeleri katıldı.İlçenin turizmin her alanında çok önemli potansiyele sahip olduğunu ancak bundan yeterli düzeyde yararlanılamadığını aktaran Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,bu potansiyeli harekete geçirip Yıldırım’ın turizm pastasındaki payını arttırmak istediklerini belirtti.
Osmanlı’nın kuruluşuna şahitlik eden Yıldırım’da, Cumalıkızık, Yeşil Külliyesi, Yıldırım Beyazıt Külliyesi, Emir Sultan Camisi, Zeyniler, Balabanbey Kalesi gibi çok önemli kültürel değerlere sahip olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık, Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihî dokusu ile yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Biz, Cumalıkızık Köyümüzü tarihimizin güçlü bir şekilde ifadesi olarak görüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu turizm merkezimizin daha iyi duruma gelebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.
Cumalıkızık’ı sadece ekonomik bir gelir kapısı görmekten ziyade, yaşatılması, korunması gereken tarihi ve kültürel bir miras olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Burada bir dizi restorasyon projemiz devam ediyor. Kalıcı çözüm üretmek adına, giriş meydanındaki niteliksiz satış tezgahlarını ve düzensiz görüntüyü kaldırıyoruz. Bu kapsamda köy mimarisini kapatmadan, bütün bu tezgâhları Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı adı altında tek bir noktada toplayacağız. Öte yandan Cumalıkızık’a kazandıracağımız mesire alanı ile Yıldırımlılarla birlikte tüm yerli ve yabancı turistlere hizmet vererek tarih ve doğa turizminin canlanmasına katkıda bulunacağız. Turizm potansiyeli yüksek olan bölgemize, içerisinde piknik alanları, büfe, kır kahvesi, yürüyüş yolları, hayvan barınağı, manej alanı ve çocuk oyun alanı bulunan, insanlarımızın doğayla buluşabileceği, spor yapabileceği ve aileleri ile hoşça vakit geçirebileceği bir mesire alanı oluşturarak Yıldırım’a yeni bir sosyal alan kazandıracağız. İnşallah bu değerlerimizi de hep birlikte yaşatacağız” diye konuştu.
Bursa turizmine katma değer kazandırması hedeflenen projelerin ele alındığı ve Bursa kültürüne, turizmine katkı sağlamak maksadıyla düzenlenen toplantı tüm sektör temsilcilerinin gündeme özel aldıkları söz sonrasında sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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