BTSO’nun Otomotiv Yan Sanayi Ur-Ge’sinde çalışmalar başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçen Otomotiv Yan Sanayi UrGe Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını sebebiyle ilk toplantının online olarak gerçekleştiği Otomotiv Yan Sanayi UrGe Projesi’nde ihtiyaç analizi tamamlandı. Projede hali hazırda 45 firmanın yer aldığı ve sektörün ihracat kapasitesini artırmanın yanı sıra firmaların kurumsal yapısını da güçlendirmeyi hedefleyen UrGe Projesi’nin ilk toplantısına BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ile proje üyesi firmalar katıldı.

Çin’de başlayan ve hızla bütün dünyaya yayılan salgının etkisiyle küresel ticaretin durma noktasına geldiğini dile getiren Başkan Yardımcısı Şener, otomotiv sektörünün toparlanma eğiliminin hızla devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) hayata geçireceği yerli otomobilin 2 yıl sonra yollarda olacağını hatırlatan Şener, Bursa’nın otomotiv yan sanayi sektöründeki engin bilgi ve birikimi ile yerli otomobil projesinde de en üst düzeyde katkı sağlayacağını kaydetti.

Otomotiv sektörünün kalbinin attığı Bursa’nın, sahip olduğu potansiyel ve bugüne kadarki başarıları ile sektöre yön vermeye devam ettiğini kaydeden Şener, “Şehrimiz gelişmiş alt yapısı, kalifiye işgücü, rekabetçi ve güçlü tedarik zinciri ile sektörümüzün üretim üslerinden birisidir. Bizler de BTSO olarak firmalarımızın rekabetçiliğini artırmak adına Ticaret Bakanlığı ile birlikte UrGe ve HİSER Projelerimizi sürdürüyoruz. 30 UrGe ve HİSER Projesi ile Türkiye’de bu alanda öncü kurumlardan birisiyiz. Otomotiv Yan Sanayi UrGe Projesi 45 firmamız 6 bin kişi istihdam ederken 50 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. Bu yıl çalışmalarına başlayan Otomotiv Yan Sanayi UrGe Projemiz de sektörümüzün büyümesine katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Online olarak gerçekleşen toplantıda proje danışmanlarından Bahri Aydın, UrGe projesinin tamamlanan ihtiyaç analizinin yanı sıra projenin sunduğu avantajlar, eğitim ve danışmanlıklarla ilgili sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Bursa Model Fabrika Danışmanı Doğan Hasan ile Yalın Dönüşüm Uzmanı Elif Aydoğan ise Yetkinlik Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika’nın çalışmaları ve yalın dönüşüm noktasında UrGe üyelerine bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.