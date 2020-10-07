Gemlik Umurbey’de orman yangını

Bursa'nın Gemlik ilçesinde orman yangını çıktı.
Umurbey Mahallesi Aytepe mevkiinde çamlık alanda yangın çıktı. Yangına Gemlik itfaiyesinin yanı sıra Orman itfaiyesi ekipleri de müdahale etti. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebinin çöplük alanda lastik yakımı sırasında meydana geldiği öğrenildi.
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