45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da polis ekiplerinin `dur´ ihtarına uymayan, yaşanan kovalamacayla durdurulan, otomobilinde yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen Muhammed E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muhammed E., adliyeye sevk edildi.
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-10-10 14:25:45
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