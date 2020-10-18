Motosiklet sürücüsünden on numaralık hareket Yerdeki çöpü tek hareketle yol kenarına aldı

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Bursa’da trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yerdeki çöpü klas bir hareketle alarak yol kenarına koydu.

Sabah saatlerinde seyir halinde giden motosiklet sürücüsü, yerdeki çöpü gördü. Çöpü almak için ışıklarda bekleyen otomobillerden önce davranarak sağ taraftan sol tarafa geçen sürücü, daha sonra ayağı ile yerdeki çöpü alarak kucağına getirdi. O anlar başka bir sürücünün kamerasına anbean yansıdı.

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