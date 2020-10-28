Kestane üreticisinin başı gal arısıyla dertte Avrupa'dan geldi, ürünlerinin yüzde 75'ine zarar verdi

Bursa İnegöl'de kestane hasadı bitti. 2 yıldır kestaneye musallat olan gal arısı ise verimi yüzde 75 oranında düşürdü.

İnegöl'de kestane hasadında sona gelindi. Gal arısı ise kestane üreticilerin belini büktü. 2 yıldır doğru düzgün verim alamayan üretici ne yapacağını şaşırdı. Daha önce bir ağaçtan 300400 kilo kestane alınırken son zamanlarda bir ağaçtan 10 kilo kestane toplanıyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Saadet Mahallesi'nde kestane hasadını yerinde inceledi. Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnegöl'de kestane hasadı sona erdi. İlçemizde 7 bin dekar alanda kestane üretimi yapılıyor yaklaşık 5 bin ton ürün elde ediliyor. İnegöl'ün kestanesi gerçekten kaliteli ve lezzetli. Ancak 2 yıldır kestanede bir hastalık var. Ağaçların bir kısmı kurudu. Bunun sebebi ise yurt dışından gelen gal arısı, bu da Mudanya limanından Bursa'ya girdi. Her cins kestanede sorun yok ama bazı cinslerinde zararlar büyük. Bu arıları yok etmek için zaman zaman böcekler üretiliyor ama yine de yeterli olmuyor. Kestanedeki mantar ve gal arısı sorununu çözersek verim ve kalite daha da çoğalacak inşallah."

Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren de gal arısı yüzünden kestanede üretimin yüzde 75 oranında düştüğünü söyleyerek, "Daha önce bir ağaçta 300400 kilo kestane toplarken şimdi 1015 kilo çıkıyor. 2 yıldır büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yetkililer bu konuyu biliyor çalışıyorlar ama yeterli olmuyor. Gal arısı sadece sarı aşılama kestaneyi etkiliyor diğer kestanelerde sıkıntı yok" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.