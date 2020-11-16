Zabıtadan fırınlara korona virüs denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında fırın ve pastanelere yönelik denetim yaptı. Genel temizlik, fiyat tarifesi ve gramaj kontrollerinin yapıldığı denetimlerde, eksiklik bulunan işyerleri hakkında tutanak tutuldu.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırın ve pastane imalathanelerini dolaşarak hijyen kurallarına uyup, uymadığını kontrol etti. Zabıta ekipleri yapılan denetimlerde özellikle ekmek ve diğer unlu mamulleri satışa sunan kişi ile para alışverişini yapan çalışanın farklı kişiler olması gerektiğine dikkat çekti. Para alışverişi yapan kişinin ekmek ve diğer unlu mamullere kesinlikle dokunmaması hususunda uyarılarda bulunuldu.

İşletmelerin ruhsat kontrolünü denetleyen ekipler, çalışanların kılık ve kıyafetinden, bone takıp takmadıklarına kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdi. İmalathanelerin mutfağında da denetim yapan ekipler, sağlık koşulları açısından gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Titizliğe ve hijyene önem veren imalatçıları tebrik eden ekipler, kurallara uymayan fırın ve tatlı imalathanesi ile satış noktaları hakkında gerekli uyarılar yapıldı.

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