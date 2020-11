Bursagaz, güvenli doğal gaz konusunda abonelerini bilgilendirdi

Bursagaz, havaların soğuması ile birlikte artan doğal gaz kullanımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıkladı. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, ekonomik ve çevreci yakıt olduğunu hatırlatarak, doğal gazın güvenli kullanımına ilişkin noktalara dikkat çekti.

Bursagaz, 1 milyonu aşkın abonesi için 13 adımda güvenli doğal gaz kullanım rehberi hazırladı. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, “Her yıl düzenlediğimiz ‘Güvenli Doğal Gaz Kampanyası’ ile doğal gazın doğru şekilde kullanıldığında en güvenilir, ekonomik ve çevreci yakıt olduğunu abonelerimize hatırlatıyoruz. Yürüttüğümüz bilgilendirme çalışmaları ile her kesimden abonemize ulaşarak doğal gazın güvenli ve verimli bir şekilde kullanmasını hedefliyoruz” dedi.

Doğal gaz kullanıcılarını özellikle Bursagaz onayı olmadan tesisatlara müdahale etmemeleri konusunda uyaran Çermikli, cihaz kullanımında yapılan hatalara dikkat çekerek, “Cihaz ve baca bakımları ihmal edilmemeli ve mutlaka her yıl sertifikalı firmalar aracılığıyla yaptırılmalıdır. Ayrıca bacalı cihazların bulunduğu odada uyumanın güvenli olmadığını da hatırlatmak istiyorum. Bunların yanı sıra havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalıdır, abonelerimiz bu konuda dikkatli olmalıdır” diye konuştu.

Bursagaz’dan yapılan açıklamada, doğal gazın güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gereken 13 madde şu şekilde sıralandı:

1. Doğal gaz yakıcı cihazı alırken ürünün emniyetli ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini gösteren ‘CE belgesi’ olmasına dikkat edin.

2. Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik olarak, her yıl yetkili firmalara yaptırın.

3. Yakıcı cihazların bakımını her yıl yetkili servislere yaptırın. Bacalı cihazların baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin.

4. Ortama oksijen girişinin sağlanması için bacalı yakıcı cihaz ve ocağınızın bulunduğu mahallerde bulunan havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın.

5. Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyin, cihaz ilavesi ya da cihaz yeri değişikliği yapmayın.

6. Doğal gaz tesisatlarına sertifikalı firmalar aracılığıyla bakım yaptırın. Sertifikalı firmalara www.bursagaz.com adresinden ulaşabilirsiniz.

7. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın ve mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun.

8. Bacalı yakıcı cihaza ait baca ve cihaz ile baca arasındaki bağlantı parçası standartlara uygun paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.

9. Mutfaklarda doğal gaz kullanılan bacalı cihazların bağlandığı doğal gaz bacalarına aspiratör bağlamayın. Banyolarda doğal gazlı bacalı cihaz kesinlikle kullanmayın.

10. Yakıcı cihazlara ait esnek bağlantı parçasının sızdırmazlık özelliğini sık sık kontrol edin.

11. Yakıcı cihazlarda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servis ile iletişime geçin.

12. Gaz yakıcı cihazlarınızın hermetik sistem olması halinde; hermetik baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca bağlantısı üzerindeki bağlantı noktalarının sızdırmazlığını kontrol edin.

13. Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatın.

Bursagaz’dan yapılan açıklamada, olası bir gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenlerle ilgili de şu bilgilere yer verildi:

Gaz kokusu hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayın, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kapı zilini ve telefonu kullanmayın. Gaz kokusu olan yerde bulunan kişileri ortamdan uzaklaştırın. Evinizin dışından 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı arayın.

