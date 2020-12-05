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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada

DHA

Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada


Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da kara yolu üzerinde bir at arabası, ters şeritte ilerledi. Trafiği tehlikeye atan at arabası sürücüsü gözaltına alındı.
Bursa-Mudanya yolu üzerinde meydana gelen olayda, polisten kaçtığı iddia edilen bir kişi kullandığı at arabasıyla, ters şeride girdi. Sürücünün, üzerine doğru gelen araçları umursamadan at arabasıyla hızla yola devam ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan sürücünün kullandığı at arabası, bir araca çarparak durdu. Maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası polis ekipleri, at arabasının sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-12-05 09:57:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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