Çocukların sevgilisi 'kirpiş' yeniden raflarda

Kardelen'in kestanenin dış kabuğundan esinlenerek hazırladığı 'Kirpiş' maskotlu ambalajı, yeni yıl öncesinde raflardaki yerini aldı. Üretici firma İlka Şekerleme’nin Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, Kirpiş maskotlu ürünlerini önemli günlere uygun temalar ile satışa sunduklarını söyledi.

Piyasaya sundukları muhtelif içerikteki kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduklarına dikkat çeken İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, yeni yıla özel hazırladıkları 'Kirpiş' ambalajlı ürünlerini Türkiye’deki 24 şubelerinin yanı sıra, çok sayıda mağazada ve online satış platformlarında satışa sunduklarını ve büyük ilgi gördüğünü söyledi. Özdemir, “Kirpiş kısa zamanda çocukların sevgilisi haline geldi. Kirpiş’e yeni yıl, 14 Şubat Sevgililer Günü, Ramazan ve Kurban Bayramı için özel kıyafetleri giydirerek satışa sunuyoruz. Müşterilerine yeni yıl hediyesi vermek isteyen firmalar tarafından da bu ilgi görüyor” dedi.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, kestane şekerinin Bursa ile özdeşleşen lezzetli bir ürün olduğunu ifade etti. Bursa’ya özgü kestane şekerini tüm dünyaya sevdirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Akgün şunları söyledi:

"İç ve dış pazarda sağlam bir yer edinmek ve markamızı güçlendirmek için müşterilerimize kaliteli ürün sunmanın yanı sıra, dış ambalajında çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Bursa temalı ambalajlarımız büyük beğeni topladı. Şimdi de 'Kirpiş' karakterini markamız ile özdeşleştirmek istiyoruz. Bu amaçla 'Kirpiş' isminin patentini de aldık. 'Kirpiş', çocuklarımıza kestane şekerini daha çok sevdirecek ve onların yakın dostu olacak."

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