Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan Bursasporlu futbolculara övgü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Mükemmelsiniz çocuklar”

İstanbulsporBursaspor maçını statta takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası yeşil beyazlı futbolcuları kutlayarak, “Muhteşem geri dönüş. Harika bir maç izledik. Mükemmelsiniz çocuklar...” dedi.
TFF 1.Lig’in 15’inci haftasında İstanbulspor deplasmanında muhteşem bir geri dönüşe imza atan ve 30 geride olduğu maçı 33’e getiren Bursasporlu futbolculara bir tebrik de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan geldi. Mücadeleyi statta takip eden ve maç öncesinde, “Bursaspor sevdadır, ne engel tanır ne de mesafe... Başarılar Bursaspor’um” ifadelerini kullanan Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası ise şunları söyledi: “Muhteşem geri dönüş. Harika bir maç izledik. Mükemmelsiniz çocuklar...”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.