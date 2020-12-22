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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik'te erik ağaçları ikinci kez çiçeklendi

DHA

İznik'te erik ağaçları ikinci kez çiçeklendi


Gürkan DURAL/İZNİK, (Bursa), (DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde, bu yıl ikinci kez çiçek açan erik ağaçları, görenleri şaşırttı.
Bursa´da, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine seyretmesiyle birlikte, İznik ilçesinde erik ağaçları, ikinci kez çiçeklendi. Eşrefzade Mahallesi´nde yer alan bir meyve bahçesindeki erik ağaçları, sıcaklık değerlerinin yükselmesinin ardından önce tomurcuklandı, ardından çiçek açtı.
Aralık ayında, mevsim normallerine göre sıcaklıkların düşmesi gerekirken bu değerlerin bölgede 14 ile 18 derece arasında değiştiğine işaret eden çiftçi İsmail Güleç, "Bu sıcaklık değerlerinde ağaçlar da, çiçek açmaya başladı. Böyle giderse ağaçlar verim vermeyecek, çiftçiye elverişli bir hava değil. Önümüzdeki günlerde ayaz olacak ve yanma yapar, meyve olmaz üzerinde" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Gürkan DURAL
2020-12-22 10:08:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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