Yardımlar hem mağdura, hem kadınlara kazandırıyor Büyükşehir’in yardımlarına anne eli değdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, genelge kapsamında işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa yönelik yaptığı gıda yardımlarında örnek bir çalışmaya imza attı. Bursa’daki 20 kadın kalkınma kooperatifi ve kadın dayanışma derneğinin ürettiği erişte, salça ve tarhana gibi ürünler gıda kolilerinde yer alırken, böylelikle hem mağdur durumdaki esnafa hem de üreteci kadınlara destek sağlanmış oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Kasım ayından itibaren korona virüs vakalarında görülen artışla birlikte, mücadele tedbirleri kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesi yetişti. Peş peşe açıklanan destek paketleriyle, belediye alacaklarının ertelenmesinden, esnafın mesken su faturalarında yüzde 50 indirime kadar çeşitli alanlarda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, işyerini kapatmak zorunda kalan esnaflar için de 70 bin gıda kolisi dağıtımına başladı.

Çift yönlü destek

Gıda kolileriyle esnafın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yardımları çift yönlü kazanca dönüştürdü. Bursa merkez ve ilçelerdeki kadın kalkınma kooperatifleri ile kadın dayanışma derneklerinin üretimde daha aktif rol alması amacıyla yaklaşık iki aydır kadın derneklerine ziyaretler yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla üretici kadınlar da sürece dâhil edildi. Üretici kadınların el emeği olan erişte, salça ve tarhana gibi ürünler de yardım kolilerinde yer aldı. Tüm gıda ürünlerinin alımlarında ürün kalitesi ve halk sağlığı dikkate alınarak hammadde, üretim alanı ve üretim aşamalarında Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ’ın yetkilileri görev aldı.

Uygulama kapsamında Doğancı, Kumyaka, Dağkadı, Yenişehir, Umurbey, Orhaneli, Misi, Saitabat, Oylat, Cumalıkızık, Yolçatı, Atlas Köyü, Gölyazı, Örnekköy, Büyükkumla, Aksu, Çamlıca, Ürünlü, Kayapa ve Tirilye Kadın Kooperatifleri ve Dayanışma Derneklerinden 22 bin 863 paket ürün alımı yapıldı. Kadınlar tarafından üretilen erişte, salça ve tarhanalar da esnafa gönderilen gıda kolilerinde yer aldı. Böylelikle üretici kadın derneklerini toplamda yaklaşık 300 bin TL kazanırken, ürettikleri ürünlerde mağdur durumdaki esnafın sofralarında yer aldı.

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