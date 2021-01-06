Bursa'da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı

Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil metro istasyonuna çarptı.
Kaza dün akşam BursaAnkara yolunda Gürsu metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre trafikte hızlı şekilde makas atarak ilerleyen otomobil, metro istasyonuna çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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