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-Yıldırım’dan Sarıkamış’a vefâ, Mehmetçiğe moral Yıldırım’dan duygulu anma

İHA

-Yıldırım’dan Sarıkamış’a vefâ, Mehmetçiğe moral Yıldırım’dan duygulu anma

Yıldırım Belediyesi, 1522 Aralık 1914’te Sarıkamış Harekatı'nda hayatını kaybeden 78 bin şehidi anmak ve Sarıkamış'ta halen vatanî görevini yapan askerlere moral vermek maksadıyla ‘Bursa'dan Sarıkamış’a Mehmetçiğe Vefâ' programı düzenledi.
Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir ile Bursa Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Kalaycı katıldı.
Sarıkamış şehitlerini andıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaptığı konuşmada, “Vefâ adını verdiğimiz bu etkinlikte Sarıkamış’ta vatanî vazifelerini görevlerini yapan Mehmetçiklerimize mektup yazdık. Yüzlerce mektup ulaştı. Hepsi birbirinden duygu dolu. Bu mektupları askerimize ulaştırarak hem onlara moral olacağız hem de Sarıkamış şehitlerimizi bir kez daha anacağız” dedi.
Başkan Oktay Yılmaz, konuşmalarına şöyle devam etti:
“106 yıl önce Allahuekber Dağları’nın zirvesinden milletimizin sinesine bir çığ düşmüş ve orada bütün Anadolu’nun ciğeri yanmıştır. İşte o yürek yangınları onlarca yıldır nice türkülere, ağıtlara konu olmuştur. Fakat Sarıkamış; en az o acılar kadar tarih sayfalarına geçen büyük bir kahramanlığın da şahididir. Bu diyar; ağıtların olduğu kadar destanların da yurdudur. Orada can vererek şehadete yürüyen yiğitler, birer şuur abidesi olarak hüzünlü ama bir o kadar da şanlı bir direnişin kahramanı olmuşlardır. Çanakkale’yi geçilmez kılan, Kut’ül Amare’de işgalcilere karşı muzaffer olan, tarihte benzeri olmayan büyük bir İstiklal Mücadelesi vererek Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa eden ruh; Sarıkamış’ta da kar üstüne yiğitliğin destanını yazan Mehmetçik ruhudur. Malazgirt Ovası’ndan çıkıp Anadolu’yu kucaklayan, İstanbul’u fetheden ruh; Sarıkamış’ta karlı dağlara mührünü vurmuştur. Sarıkamış’ı bizim gözümüzde ölümsüz kılan işte budur.”
Sarıkamış’ı, bu aziz milletin vatan sevgisini ve millet olma şuurunu en dokunaklı biçimde anlatan Sarıkamış Destanı’nın, bu ülkenin gençlerine iyi anlatılması gerektiğini anımsatan Başkan Yılmaz, “Kendi içindeki büyükleri keşfedemeyen, onlardan ilham almayan, onların verdiği dersleri öğrenemeyen toplumlarda bütün işler yarım kalır. Onlardan habersiz girişilecek işler o toplumu mahcup eder. Büyüklerini bilmeyen, onları unutan bir millet büyük eserler veremez. Tarihinden faydalanmayan, o tarihin anlamından ve sorumluluğundan uzakta tutulan insanlarla dirençli ve iddialı bir toplum oluşturamayız. Adını andığımız ve anma imkânı bulamadığımız tüm savaşlarda şehadet mertebesine ulaşan ve gazi olan ecdadımızı hayırla yad ediyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.
Tam 106 yıl önce bugün Sarıkamış’ta Allahuekber dağlarında soğuktan donarak şehit olan vatan kahramanlarının aziz hatıralarını yad ettiklerini dile getiren Bursa Sarıkamışlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Kalaycı da, “Yemen, kızgın çöllerde, Çanakkale, derin sularda, Sarıkamış’ta, dondurucu soğukta vatanı için şahadet şerbeti içen Anadolu çocuklarının hikâyesini barındırır. Onlar 21. yüzyılın en büyük destanını yazdılar. Toprak ve kar, onlar için kefendi. Ama bütün zorluklara rağmen geri dönmeyi hiçbir zaman düşünmediler. Onların torunları olarak onlardan aldığımız güçle bizlerde canımızı, vatanımız, bayrağımız ve inancımız uğruna vermek için ikinci kez asla düşünmeyeceğiz. Bir kez daha başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve topraklarımız için canlarını veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan, Şerif Artış İlkokulu 3. sınıf öğrencisi otizmli Şerefcan Köçkar, yazdığı mektubu okumasıyla devam eden program, Başkan Yılmaz’ın yazılan mektuplara kendi kaleme aldığı mektubu da ekleyerek Sarıkamış’a götürmek üzere Yıldırım Belediye Meclis Üyelerinden Şefik Kaya ile İhsan Bilgili’ye teslim etmesi ile sona erdi. Anma etkinliğinde Yıldırım Müftüsü İbrahim Halil Demir de şehitler için dua okurken, Aşık Temel Turabi ise Sarıkamış Türküsü seslendirdi.
Öte yandan Başkan Yılmaz, mektubunda özetle şu ifadelere yer verdi:
“Değerli asker kardeşim; Vatan müdafaası için memleket aşkı ile karakışta yola çıkmış bu toprakların sevdalılarından binlerce Mehmetçiğimizin karlı dağlarda can verdiği, şehâdet şerbetini içtiği vatan toprağının adıdır Sarıkamış. Vatan sevgisinin ne demek olduğunu 106 yıl sonra bugün hala bize öğreten bir destandır.
Sarıkamış şehitlerimizin huzurunda, bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize selam olsun, ülkemiz ve milletimiz adına onlara daima şükran ve minnet borçluyuz. Şimdi bizler onların torunları olarak aynı yürüyüşe devam ediyoruz. Bu yürüyüş bu topraklarda kıyamete kadar böyle devam edecektir. Çünkü biz biliyoruz ki bu vatanın, vatansever evlatları için, istiklâli ve istikbâli söz konusu ise gerisi teferruattır. Şehitsen, secdeler yüce ruhuna der
Yer Allahu ekber, gök Allahu ekber”

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