Lüks araç seyir halindeyken alev alev yandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoban üzerinde seyir halinde olan lüks otomobil alev alev yandı.

Olay saat 13.30 sıralarında GebzeOrhangaziİzmir oto yolunun Orhangazi geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Cemil Doğan idaresindeki 16 CUR 70 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselince sürücü aracı emniyet şeridine çekip aşağı indi. Motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede bütün aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Alev alev yanan otomobil küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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