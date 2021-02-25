İnegöl'de uyuşturucu operasyonu

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda kırmızı reçete ile satılan ilaçları sattığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı,

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri Huzur Mahallesinde bir eve uyuşturucu baskını yaptı. Evde yapılan aramalarda kırmızı reçete ile satılan 440 adet uyuşturucu hap ile bu hapların satışından elde edildiği düşünülen bin 35 lira ele geçirildi. Olayla ilgili H.S.E. isimli bir kişi gözaltına alındı. Tahkikat sürüyor.

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