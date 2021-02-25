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Bursa’da kullanılmayan ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanından müdahalesiyle yangın diğer binalara da sıçramadan söndürüldü.

Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, 3 katlı binanı en üst katından alevler yükseldi. Alevlere teslim olan kullanılmayan daire, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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