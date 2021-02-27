Bu sokaktan iki kişi yan yana geçemiyor Bursa'nın en dar sokağı

Bursa'nın tarihî semtinde bulunan sokakta iki kişi yan yana yürüyemiyor.

Yıldırım ilçesinde bulunan Pilavcı Aralığı darlığıyla görenleri hayretler içinde bırakıyor. Bursa'nın en eski ve turistlik mahallesi olan Yeşil semtinde bulunan sokakta iki kişi karşı karşıya geldi mi biri yol vermek durumunda kalıyor. Apartman girişlerinin de bulunduğu sokakta yaşayanlar en çok sıkıntıyı eşya taşırken çekiyor. Darlığıyla ün yapmış sokağı çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.

Bursa'nın en dar sokağında yaşayan Birol Demir, "Mahallemiz Bursa'nın en eski ve turistlik mahallelerinden biri. Mahallemizde bulunan Pilavcı Aralığı Bursa'nın en dar sokağı. Burada iki kişi karşı karşıya geldi mi geçemiyor. Biri diğerine yol vermek durumunda kalıyor. Sokağımızın darlığını duyan görmek için buraya geliyor. Sokağımız darlığıyla büyük ilgi çekiyor. En çok eşya taşırken zorluk çekiyoruz" dedi.

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