Spor sevgisi engel tanımıyor

Osmangazi Belediyespor’un Milli Para Taekwondo sporcusu Bayram Kayan, üçüncü kez dünya şampiyonu olmaya hazırlanıyor.

Bebekken beşiğin ateşe devrilmesi sonucu ellerini kaybeden ve yaşadığı zorluklara rağmen abisinin yönlendirmesiyle taekwondoya başlayan Bayram Kayan, elde ettiği derecelerle tüm dünyaya örnek oldu. Açtığı okul ile geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Kayan, şanlı Türk Bayrağı’nı gittiği her yerde dalgalandırmayı başardı.

Salgın dönemine rağmen çalışmalarını bir an olsun bırakmayan milli sporcu, üçüncü kez dünya şampiyonluğuna hazırlandığını söyledi. 12 yıldır Milli Takım forması giyen Osmangazili sporcu, “17 yıl boyunca normal müsabık olarak tatamiye çıktım. 2009 yılında ise para taekwondo milli takımına seçildim. Azerbaycan ve Rusya’da üst üste dünya şampiyonu oldum. Bunun yanı sıra Avrupa ve Türkiye’de sayısız madalya kazandım. Heyecanımı hiçbir zaman kaybetmedim. Engelimden dolayı askerliğimi yapamadım fakat her müsabakadan dönüşümde askerler gibi karşılandım” dedi.

Salgın sebebiyle 2020 yılından bu yıla ertelenen Dünya Şampiyonası’na kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık ağırlıklı antrenman programıyla hazırlandığını anlatan başarılı sporcu, “İnşallah, normalleşme süreciyle müsabakamızı gerçekleştireceğiz. Böylece, yeniden Türk Bayrağı’nı göndere çektireceğim. Engellilerin en büyük amacı, ‘toplum içinde biz de yaşıyoruz’ diyebilmektir. Lütfen, bu tarz özel insanlar spora yönlensin. Bu sayede hem kendi hem de başkalarının hayatlarına dokunsunlar” diye konuştu. Bayram Kayan, kendilerine her zaman destek vermesinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.