Barınaktaki görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırdı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen görüntüler tepki çekti Orhangazi Belediyesi konuyla ilgili araştırma ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Orhangazi Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı Emrullah İlmen bu görüntülerle ilk defa karşılaşmadıklarını söylerken, Orhangazi Belediyesi ise araştırma ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Orhangazi ilçesinde sahipsiz hayvanların belediyeye ait barınakta can çekişirken çekilen görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. Görüntüleri çeken Orhangazi Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı Emrullah İlmen, İHA’ya yaptığı açıklamada çekilen görüntülerin 2 gün öncesine ait olduğunu ve Orhangazi Belediyesi’ne bağlı sokak hayvanları iyileştirme merkezinde çekildiğini belirterek, "Bunlar çekilen ilk görüntüler değil. Daha öncesine de ait görüntüler hala elimizde mevcut. Bu görüntüleri başkana iletmemize rağmen hala daha bir çözüm bulamadı. Sadece iki günlük, üç günlük çözümler oldu. Ama hala daha aynı şekilde devam etmektedir. Sonuçta bunlar da bir can, bunlar da hayatlarını bir şekilde sürdürmek istiyorlar" dedi.



"Ölüme terk edildiler"

Orhangazi’deki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bütün canlıların ölüme terk edilmiş durumda olduğunu savunan İlmen, "Biz oraya gittiğimizde hayvanlar açlık ve susuzluktan yaşam mücadelesi veriyorlardı. Önlerine sularını, mamalarını biz koyduk. Biz koymasaydık belki sabaha kadar çıkmayacaklardı o hayvanlar. Biran önce bu işin bir son bulmasını istiyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

İlmen, sorumluların ceza almasını talep ettiklerini belirtti. Rehabilitasyon merkezine sıklıkla gittiklerini, ancak genelde görevlilerle karşılaşmadıklarını belirten İlmen, görüntülerde can çekiştiği görülen sahipsiz kedi ve köpeği rehabilitasyon merkezinden alarak veterinere götürdüklerini ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını sözlerine ekledi.



Orhangazi Belediyesi soruşturma başlattı

Görüntülerin yayınlanmasından sonra Orhangazi Belediyesi’nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada konuyla alakalı araştırma ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak soruşturma sonucunda herhangi bir ihmal söz konusu ise gerekli yaptırımlar idaremiz tarafından uygulanacaktır. Orhangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü nezdinde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hayvanları Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yürütülmektedir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ilçe belediyelerince sokak hayvanlarının kısırlaştırma, tedavi ve çeşitli nedenlerle (trafik kazası, hastalık, zehirlenme, ölü bulma, saldırı gibi) tedavi ve diğer rehabilite iş ve işlemleri için müdürlüğümüze bağlı sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimize düzenli olarak sokak hayvanları getirilmektedir. Tedavisi yapılanlar rehabilitasyon dönemlerinin sonucunda sağlıklı bir şekilde Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındıkları bölgelere tekrar bırakılmaktadır. Belediyemiz Veterinerlik İşleri Müdürlüğünde tedavi sırasında iyileşen hayvanlar olduğu kadar, hastalığı ilerlemiş hayvanlar barınağımızda gözetim altında tutularak tedavilerine devam edilmektedir. 15 kafes ve 30 hayvan kapasiteli sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimizde çalışan gerek sağlık personeli ve gerekse hayvan bakım personelleri, işlerini öncelikle hayvan sevgisi, sonrasında kamu hizmetinin gereği olarak severek yerine getiren personellerdir. Mesai mefhumu gözetmeden 7/24 çalışan ve pandemi süresi boyunca esnek çalışmaya geçmeden yoğun mesai harcayarak görevlerini yerine getirmektedir. Son bir aylık dönemde imkanlar dahilinde 37 tedavi, 13 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca periyodik olarak muhtelif yerlere can dostlarımız için mama ve su bırakılarak, aç kalmamaları için çalışmalar kesintisiz olarak devam etmektedir. Son iki hafta içinde ise Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzün işbirliği anlaşması yaptığı yerde sahiplendirilen hayvanlarımız için kısırlaştırma işlemleri de gerçekleştirilmektedir. Hayvanseverlerimizin bakımını üstlenmiş olduğu hayvanlarımız her hafta çarşamba günleri ilgili personelimizin de refakatçiliğinde Bursa’ya götürülerek kısırlaştırma işlemleri yapılmaktadır. Bu süreçte ayrıca 6 köpek, 9 kedi kısırlaştırılarak hayvanseverlerimize tekrar teslim edilmiştir. Görevimiz sokak hayvanlarını en iyi şekilde tedavi etmek, korumak, doğaya sağlıklı bir şekilde tekrar bırakmaktır. Ayrıca geçmiş dönemde yapılan mevcut barınağımızın yerine, yeni, daha modern bir barınak ve rehabilitasyon merkezi yapma konusunda girişimlerimizi devam ettirmekteyiz. Belediyemizle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda birimimize mesnetsizce atılan bu suçlamalar kabul edilemez. Yine de yapılacak idari soruşturma sonucunda bu suçlamalar ve ortaya atılan iddialarla ilgili ihmali, kusuru veya herhangi bir sorumluluğu bulunan personelimize tüm idari iş ve yaptırımların yapılacağının kamuoyu nezdinde bilinmesini saygıyla arz ederiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.