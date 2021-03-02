Cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)BURSA'da, cep telefonu dükkanında yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayı, dün saat 14.00 sıralarında Gemlik ilçesindeki bir cep telefonu dükkanında yaşandı. Kasiyerin başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada, dükkandaki 3 şüpheli, el çabukluğu ile çekmeceyi açarak, 3 cep telefonunu aldı. Şüphelilerin dükkandan ayrılmasının ardından, durumu fark ederek güvenlik kameralarını inceleyen kasiyer, olayı polis ekiplerine bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-03-02 11:09:38



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