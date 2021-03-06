Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı

Derya EVRENMehmet İNAN/ BURSA (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen `radarla hız denetimi´ uygulamasında, Bursa´da 4 farklı noktada görev yapan ekiplerce, hız sınırını aştıkları kameralarca tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 67 Mart tarihleri arasında, sürücüleri uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı `radarla hız denetimi´ gerçekleştirildi. Bursa´da da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, Bursaİzmir, BursaAnkara, Bursaİstanbul ve BursaMudanya yolunda oluşturulan kontrol noktalarında, hız sınırını aştıkları kameralarca tespit edilen sürücülere ceza yazıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-03-06 16:54:30
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