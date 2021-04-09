Mudanya Yolu’nda trafik düzenlemesi

Bursa'da EmekŞehir Hastanesi hafif raylı sistem hattı inşaatı 1. etap trafik aktarım çalışmaları kapsamında UKOME Kurulu’nun kararı doğrultusunda 1011 Nisan 2021 tarihlerinde BursaMudanya yolu üzerinde Gürel Sokak ile 329. Sokak arasında bulunan yaya üst geçidi sökülecek. Yaya geçişleri inşaat süresince oluşturulacak sinyalize yaya geçidinden sağlanacaktır. Yine aynı çalışmalar kapsamında Mudanya Yolu üzerinde bulunan Sanayi Caddesi 4 ( D0732 ) otobüs durağı, servis yolu üzerinde 329. Sokak öncesinde oluşturulacak geçici durak noktasına taşınacak. Üst geçit söküm işleri sırasında trafik kademeli olarak servis yoluna alınacak. Sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergâhlarda dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.