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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da hurda deposunda yangın

DHA

Bursa'da hurda deposunda yangın


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sularında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Hurda deposunda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-04-20 23:35:47

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