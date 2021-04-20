Bursa'da hurda deposunda yangın

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sularında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Hurda deposunda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-20 23:35:47



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