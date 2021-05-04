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Villasında 33 kedi ve 4 köpeğe bakıyor

DHA

Villasında 33 kedi ve 4 köpeğe bakıyor


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da mali müşavir ve voleybol hakemi Serap Nevin Mumcu (46), villasında 33 kedi ve 4 köpeğe bakıyor. Evde vardiya sistemiyle yaşadıklarını belirten Mumcu, hayvanlarının beslenme ve bakımı için ayda yaklaşık 3 bin 500 TL harcıyor. Hayvanlarından rahatsız olanların evine gelmediklerini söyleyen Mumcu, "Bu kadar kediye bakılır mı tarzında tepkiler alıyorum. Ancak bu canların yaşam alanları yok. Benim için öncelik bu" dedi.
Bursa´da mali müşavir ve voleybol hakemi Serap Nevin Mumcu, sokak hayvanlarına yardım etmeye başladı. Hayvansever Mumcu, zaman içerisinde yardıma muhtaç gördüğü sahipsiz hayvanları evinde bakmaya başladı. Hayvanların tedavilerini de üstlenen Mumcu, bağ kurduğu kedi ve köpekleri evinde bakmaya başladı. Zamanla evde 33 kedi ve 4 köpeğe bakmaya başlayan Mumcu, hayvanlarının aylık mama ve bakımları için yaklaşık 3 bin 500 TL harcıyor. Evdeki hayvanların rahat şekilde vakit geçirebilmeleri için vardiya sistemini uygulayan Mumcu, gruplara ayırdığı hayvanlarını belli saat aralıklarında evine salıyor. Sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlarla da ilgilenen Mumcu, her gün sahipsiz sokak hayvanlarına mama dağıtımına çıkıyor.
'ACİL SERVİS GİBİYİM'
Hayvan sevgisinin iç güdüsel olarak kendisinde olduğunu söyleyen Serap Nevin Mumcu, "Küçük yaşlarda köye gittiğim zaman orada koyunlar, kuzular, köpeklerle ilgilenirdim. Şu anki evime taşındığım zaman yaralı bir köpekle hayvan maceram başladı. Ayağı kanayan bir köpek vardı. Ağlaya ağlaya aldım, onu nereye götüreceğimi bilmeden yanıma aldım. Daha sonra Nilüfer Belediyesi'ne götürdüm. Orada tedavi ettirdim. Bir ay sonra teslim aldım. Bu civarda şu an 50-60 kadrolu köpeğimiz var. Onların haricinde başka köpekler de var. Elimizden geldiği kadar onlara bakmaya çalışıyoruz. Sabah başlıyoruz, bütün ihbarlara yetişmeye çalışıyoruz. Evdeki kadromuz doldu. 112 acil servis gibiyim. Her ihbarı değerlendirmeye çalışıyorum. Her canlıya bakmaya çalışıyorum. İmkanlarım el vermese dahi bakmaya çalışıyorum" dedi.
'EVDE VARDİYA SİSTEMİ VAR'
Evde vardiya sistemiyle yaşadıklarını söyleyen Mumcu, "21 kedim gündüz dolaşıyor. 12 kedim de gece evin içerisinde dolaşıyor. Bir kısım gündüz uyumaya geçiyor. Gündüz dışarıda olanlar da gece uyumaya geçiyor. Böyle bir trafik var. Bütün odalarda kediler var. Çünkü bazıları yalnız yaşamayı seviyor. 4 tane köpeğimiz var. Kedilerimizle anlaşıyorlar.  Bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Ben bunlarla uğraşırken yorgunluğumu  anlamıyorum. Bir koşturma var ama ilgilenirken yorgunluk nedir bilmiyorum. Kenara oturduğumda yorulduğumu hissediyorum. Aylık giderleri 3 bin 500 lirayı buluyor. Maliyetleri oldukça fazla. Bu bizi aşıyor ama şartları zorlayarak yaşıyoruz" diye konuştu.
'TÜM ZAMANIMI HAYVANLARA HARCIYORUM'
Evde çok kedi köpek olduğu için akrabalarının gelmek istemediği ifade eden Mumcu, "Tüyden rahatsız oluyorlar. Tepki tabii ki var. 'Bu kadar kedi, köpeğe bakılır mı?' tarzında tepkiler alıyoruz. Aktif bir insandım ama pandemi bana çok yaradı. Pandemiden dolayı bütün zamanımı hayvanlara harcıyorum. Gelen kediye hayır diyemiyorum. Benim için öncelik bu canlar. Birisi bana telefon açıyor. 'Kedi buldum, almazsan barınağa vereceğim' diyor. Ben böyle yapamıyorum. O kedi barınağa, sokağa gitmesin diye ben alıp bakmaya çalışıyorum. Böyle olunca alıştık. Hepsi bizim ailemizden biri oldu. Aileden birini de ben sokağa atamıyorum. Ben bazılarını korumasız olduğu için bahçeye bile çıkarmaya korkuyorum. Nasıl korunacağını bilmediği için diğer kediler bile bunlara zarar veriyor. Artık bunlar evin kedileri oldu. Allah ömür versin, güzel yaşasınlar. Evdeki durum iyi olduktan sonra kalan enerjimizi de dışarıdaki hayvanlar için harcıyoruz" dedi.
'SOKAK HAYVANLARINA YAŞAM ALANI SUNMALIYIZ'
Sokak hayvanlarının yarımda muhtaç olduklarını belirten Mumcu, "Sokak hayvanlarının yaşam alanları gittikçe daraldığı için, bu sokak canlılarına doğal yaşam alanları oluşturulması gerekiyor. Belediyenin böyle bir şeye imkan sunması lazım. Gittikçe binalar çoğalıyor, yeşillikler yok oluyor. Bu canlılar nerede yaşayacaklar? Yaşam alanları yok. Biz doğanın içinde yaşıyorsak, bunlarla beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. Sevmiyorsanız da zarar vermeyin. Sevmiyorsan saygı göstereceksin. İnsanların hatasını bu canlılar çekiyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed, savaş esnasında gördüğü bir kediyi ve yavrularını gördüğü zaman bile zarar görmemeleri için yolunu değiştiriyor. Bu insanların vicdanına kalmış bir şey. Bu canlıları görmeye bile tahammül edemeyen insanlar var. Bunlara yaşam alanları sunulması gerekiyor. Yaşam alanı sunulmadığı için bu şekilde evde bakmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-05-04 12:49:32

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