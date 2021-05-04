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Ahşap paletçiler kâğıtlık orman emvallerinin boylarının kısa kesilmesine tepkili Başkan Özata: "Orman İşletmeleri OGM’nin yazılı emrine neden uymuyor?"

İHA

Ahşap paletçiler kâğıtlık orman emvallerinin boylarının kısa kesilmesine tepkili Başkan Özata: "Orman İşletmeleri OGM’nin yazılı emrine neden uymuyor?"

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2018 yılında yayınladığı kâğıtlık sınıftaki orman emvallerinin boyu ile ilgili genelgeye, orman işletmelerinin uymamasına ahşap palet üreticileri tepki gösterdi. Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği Başkanı ve TOBB Ahşap Palet Sektörü temsilcisi Abdullah Özata, OGM’nin yazılı emrine uymayan işletmelere yaptırım uygulamasını istedi.
Yazılı bir açıklama yapan Başkan Abdullah Özata, 29 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da Türkiyeler Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde OGM yetkilileri ile yaptıkları toplantıda kâğıtlık tabir edilen ince tomrukların soyulmuş olanlarının 250 santimetre, kabukluların da 125 santimetre boyunda olması taleplerinin kabul edildiğini hatırlattı. Başkan Özata, OGM’nin toplantıdan hemen sonra Bölge Müdürlüklerine, işletmelere dağıtması için yazılı bir gönderdiğini belirterek, “Ne var ki OGM’nin bu emrine işletmelerin uymadığını üzülerek görüyoruz. Bazı işletmeler hala kâğıtlık ürünleri 8090 santimetre boyunda kesiyor. Bu boyda ürün ise hiçbir işimize yaramıyor” dedi.
Başkan Abdullah Özata, OGM’nin emrine uymayan işletmeler yüzünden ahşap palet üretenlerin büyük bir mağduriyet yaşadıklarını da söyledi. Başkan Özata, kısa süre önce girdiği ihale sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:
“29 Nisan’da Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erbaa Orman İşletmesi 2000 ster Kâğıtlık Orman emvali online ihale ile satışa sundu. İhaleler online olduğu için işletme depolarında satışa sunulan ürünleri önceden göremiyoruz. OGM’nin 2018 yılında yayınladığı genelge nedeniyle satış çıkan kabuklu ürünlerin 250 santimetre olduğunu düşündüm ve 2000 ster kâğıtlık orman emvalini yaklaşık 350 liradan satın aldım. İhaleden sonra işletmeyi aradığımda satın aldığım ürünlerin boylarının 8090 santimetre olduğunu öğrendim. Bunlar kâğıtlık değil odun sınıfına geçmişler. Fiyatı da bugünkü piyasa koşullarında 170 lira civarında olması gerekiyordu. Devlet kurumu tarafından açılan bir ihalede, işletme görevlilerinin OGM’nin emrine uymaması ve ihale öncesi açıklayıcı bilgi verilmemesi yüzünden yaklaşık 200 bin lira zarar ettim. Dahası yaşadığım mağduriyeti anlatmak için Erbaa’daki ilgililere de bir türlü ulaşamadım. Oysa OGM’nin açık emri gereğince kâğıtlık ürünlerin 125 santimetre olarak kesilmesi gerekiyordu. Erbaa Orman İşletmesi’nin neden bu emre uymadığının araştırılmasını istiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü’nden beklentimiz, yazılı emrine uymayan işletmeleri takibe alması ve bu konuda gereğini yapmasıdır.”
Abdullah Özata, tüm dünyada tomruk fiyatlarının aşırı yükseldiği bir süreç yaşandığını belirterek, ahşap sektöründeki işletmelerin bu durumdan olumsuz etkilendiklerine de vurgu yaptı. Son dönemde yaşanan fiyat artışları yüzünden sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade eden Başkan Özata, “Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’den beklentimiz yaşanan ham madde sıkıntısına çözüm bulmalarıdır. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerin Bakanlık ve genel müdürlük talimatlarına uymalarının sağlanması ve uymayanlara gerekli uyarıların yapılmasını bekliyoruz” dedi.
Başkan Özata, ahşap palet sektörünün, lojistik sektörünün bel kemiği olduğunu da belirterek, gerek iç piyasada gerekse ihracatta ürün taşımasında kullanılan ahşap paletleri üretenlerin sorunlarına çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.

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