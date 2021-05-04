"Enflasyon tek haneye inmeli" Üreticinin ekonominin yapı taşı olduğunu belirten DOSABSİAD Başkanı Çevikel, enflasyona karşı üretimi destekleyici adımlar atılması gerektiğini söyledi

Tüm zamanların Nisan ihracat rekoru kırılmasının çok sevindirici olduğunu belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, buna karşılık yüksek enflasyona karşı üretimi destekleyici adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Enflasyonun geçen ayda yıllık 17,14 seviyesine ulaşmasını ve ihracatın nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18 milyar dolar olarak gerçekleşmesini değerlendiren DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, istikrarlı büyüme için destekleyici politikaların izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, “Enflasyon, nisan ayında yıllık 17,14 seviyesine ulaştı ve Mayıs 2019 sonrasında 22 ayın en yüksek enflasyon rakamları kaydedildi. Açıklanan enflasyon oranlarındaki yükselişin sürmesi olumsuz bir gelişme. Ayrıca, Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış göstermesi de sanayici için önemli bir veri çünkü maliyetlerin arttığını gösteriyor. İş dünyasının ortak talebi, ülke ekonomisine katkı sağlayan üretici ve iş insanlarının desteklenmesi. Yetkililer tarafından üretimi destekleyici adımların atılması gerekiyor İş dünyası olarak enflasyonla mücadele noktasında sonuç odaklı etkin adımlar atılmasını bekliyoruz. Ülke ekonomisine zorlu koşullarda dahi katkı sunmaya devam eden ihracatçılarımız için enflasyonun tek haneye düşürülmesi gerek. Yetkililerin geç kalmadan üretimi destekleyen hamleler yapması ve teşvik edici adımlar atması şart” diye konuştu.

"Devlet destekleriyle tablo daha da iyileşecektir"

Tüm zamanların en yüksek ikinci aylık performansı olarak açıklanan nisan ayı ihracat verilerini de değerlendiren Nilüfer Çevikel, olumlu görülen bu gelişmenin istikrarlı olabilmesi için devlet desteklerinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Çevikel, “İhracat, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki güçlü artış tüm zamanların en yüksek ikinci aylık performansı olarak kayıtlara geçti. İhracat oranlarında rekor, geçen ay 18 milyar 984 milyon dolar ile kırılmıştı. Tüm dünyada küresel bir kriz yaşatan Covid19 pandemisi henüz devam ederken, ülkemizin böyle başarılara imza atması olumlu bir gelişme. Dış ticaret açığının yüzde 31.9 azalmasına katkı sunan, koşulların zorluğuna rağmen üretime devam eden ve Türkiye’nin ekonomik anlamda koyduğu büyük hedeflere ulaşması için önemli bir yapı taşı olan ihracatçılarımız, devlet desteklerini her koşulda yanlarında hissettikleri takdirde bu tablo her geçen gün iyileşecektir” ifadelerini kullandı.

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