Çaydanlıktan üzerine kaynar su dökülen Hakan bebeğin sağlık durumu iyi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, sofrada devrilen çaydanlıktan üzerine kaynar su dökülen Hakan Mursal (2), vücudunda oluşan 2´nci derece yanıklar nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Hakan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Fatih Mahallesi Aktuğ Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Kurşun ve Yıldız Mursal çifti, iftar vakti sofrada yemek yerken, çocukları Hakan, iddiaya göre, masanın üzerinde bulunan çaydanlığa dokundu. Bu sırada demlik devrilirken, altlığındaki kaynar su da Hakan'ın üzerine döküldü. Acı içinde ağlayan Hakan, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda 2´nci derece yanıklar oluştuğu tespit edilen Hakan, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Hakan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-04 16:54:33



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