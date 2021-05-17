Yol çöktü, römorkun tekerliği çukura düştü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafriyat yüklü traktörün sol arka tekerleği seyir halindeyken çöken yolda çukura düştü.

Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esatbey Caddesi´nde meydana geldi. Bülent Atabey (50) yönetimindeki 16 PB 276 plakalı hafriyat yüklü traktör, sokağa dönerken yol çöktü. Traktörün römorkunun sol arka tekerleği çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilme riski üzerine traktörün römorkuna demir direkle destek sağladı. Römorkun boşaltılması için kepçe çağırıldı. Molozların başka bir traktöre yüklenmesinin ardından, römork çöken yoldan çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-05-17 17:39:49



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