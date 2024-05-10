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        Haberler Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı! Kharkiv'de çatışmalar yoğunlaştı

        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı! Kharkiv'de çatışmalar yoğunlaştı

        Rus ordusu, Ukrayna'nın Kharkiv kentine bir kara saldırısı başlattı. Ukrayna saldırıyı püskürtmeye çalışırken Devlet Başkanı Zelenskiy, bu saldırıya hazırlıklı olduklarını ama Rusya'nın saldırıya destek için daha çok asker gönderebileceğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:17
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        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
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        Üst düzey bir Ukraynalı askeri kaynak, Rus güçlerinin bugün erken saatlerde Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv bölgesine zırhlı güçlerle kara saldırısı başlattığını ve bir tampon bölge oluşturmak amacıyla sınır kasabası Vovchansk'ın 1 km yakınına kadar ilerlediğini söyledi.

        Saldırı, Rusya'nın tam ölçekli işgalinden bu yana iki yıldan fazla bir süredir devam eden savaşta yeni bir cephe anlamına geliyor. Savunma Bakanlığı, Kharkiv bölgesinin sınır bölgelerindeki çatışmaların devam ettiğini ve Kiev'in bölgeye takviye olarak daha fazla güç gönderdiğini söyledi.

        Bakanlık, "Sabah saat 5 sularında düşman tarafından zırhlı araçların koruması altında savunma hattımızı yarma girişimi oldu. Şu an itibariyle bu saldırılar püskürtüldü; farklı yoğunlukta çatışmalar devam ediyor." açıklamasını yaptı.

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        Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Ukraynalı askeri kaynak, Rus güçlerinin Ukrayna sınırından 1 km içeri girdiğini ve Ukrayna ordusunu 10 km kadar geriye itmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Komutan ayrıca F-16 jetlerinin önümüzdeki ay ellerinde olacağını ifade etti.

        "HAZIRLIKLIYDIK"

        Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın kuzeydoğu Kharkiv bölgesi sınırında yeni bir kara saldırısına hazırlıklı olduğunu söyledi.

        Bir basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, "Ukrayna onları orada tugaylar ve topçu birlikleriyle karşıladı" dedi ve Rusya'nın ilerleme girişimini desteklemek için daha fazla birlik gönderebileceğini sözlerine ekledi.

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