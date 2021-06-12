Nilüfer ile Fransa arasında kültürel işbirliği

Nilüfer Belediyesi, kültürel faaliyetlerine yenilerini eklemek amacıyla, Türkiye Fransız Kültür Merkezi (Institut Français Turquie) ile işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliğinin ilk adımı olarak, Fransız piyanist Jef Giansily Quintet, 6. Nilüfer Caz Tatili festivalinde konser verecek.

Nilüfer’i, Bursa’da kültür sanatın merkezi haline getiren Nilüfer Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına yenilerini eklemek için önemli bir işbirliği gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi, Türkiye Fransız Kültür Merkezi (Institut Français Turquie) ile kültürsanat faaliyetlerini geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Muhammet Aydın ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü JeanJacques Victor, İstanbul Ofisi Murahhas Müdürü Christian Schnell’in yer aldığı protokol imza töreni, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde gerçekleşti.

Nilüfer ve Fransa heyeti, protokol töreni öncesinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Nilüfer’i ve Nilüfer Belediyesi’nin insan odaklı projelerini Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro’ya anlatan Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, kültürel alandaki çalışmaları da paylaştı. Yıldız, “Kültürel etkileşimler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bir toplumun değişiminin, refahının ve huzurunun kültür, sanat ve sporla olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Nilüfer Belediyesi olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ekonominin yanı sıra kültürel alanda da Bursa’nın ve Nilüfer’in kendileri için önemli bir kent olduğunu ifade eden Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Magro, “Bugün gerçekleştirilen işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kültürel alanda işbirliğimizi daha da geliştireceğimize inanıyorum. Bu konuda bir program hazırlıyoruz” dedi.

Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü JeanJacques Victor da, Nilüfer Belediyesi ile edebiyat ve sanat alanında da işbirliği gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Türkiye Fransız Kültür Merkezi İstanbul Ofisi Müdürü Christian Schnell de, Nilüfer Belediyesi’nin kültürsanat alanında yaptığı çalışmaların kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Schnell, “Kültürel işbirliğimizin, uzun soluklu olacağına inanıyorum. Bunun için çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Fransa Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü JeanJacques Victor, işbirliği protokolüne imza koydu. İşbirliğinin ilk etkinliği , 6. Nilüfer Caz Tatili’nde gerçekleşecek. Bu kapsamda Fransız piyanist Jef Giansily Quintet Nilüfer Belediyesi ile Türkiye Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle 30 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Balat Atatürk Ormanı’nda sahne alacak.

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